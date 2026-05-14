Muere el árbitro Ismail Bouissa a los 22 años: "El fútbol abulense está de luto"

Luto y consternación en el fútbol abulense tras la repentina muerte de Ismail Bouissa, un colegiado de 22 años. Adscrito al Comité de Ávila, el joven colegiado ha fallecido de forma repentina y por lo que apuntan causas naturales. Varios organismos del fútbol de la provincia de Ávila han lamentado el fallecimiento del joven colegiado.

La Federación de Castilla y León de Fútbol lamentó la muerte de Ismail Bouissa y ha mostrado "todo el apoyo a su familia, compañeros y amigos".

"La @FCyLF, su Comité de Árbitros y la familia del fútbol abulense lloran el fallecimiento del joven colegiado Ismail Bouissa 🖤 mostrando todo el apoyo a su familia, compañeros y amigos 🫂", señaló la Federación de Castilla y León de Fútbol en su cuenta de X.

Por su parte, el Deportivo Arenas C.F. ha mostrado su consternación por la muerte de Ismail Bouissa, señalando "que deja un vacío imposible de llenar"

"Hoy el fútbol abulense está de luto. El Deportivo Arenas C.F. quiere mandar un abrazo enorme a la familia y amigos de Ismail Bouissa, un árbitro joven que luchó hasta el final y que deja un vacío imposible de llenar. En cada campo, en cada partido, en cada silbato… su recuerdo seguirá presente. Mucho ánimo a todos los compañeros del arbitraje", indica el Deportivo Arenas C.F. en su cuenta de Instagram.

El CD Zona Norte también ha mostrado su pésame por el fallecimiento del joven colegiado de 22 años.

"Desde el C.D. Zona Norte queremos expresar nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de Ismail Bouissa, joven árbitro del fútbol abulense. Una noticia muy triste para todo el fútbol provincial y regional, especialmente por la juventud de Ismail y por la pérdida de una de esas personas que, desde una labor muchas veces poco reconocida, hacen posible cada partido y forman parte esencial de este deporte. Todo nuestro cariño y apoyo para su familia, amigos, compañeros y para todo el colectivo arbitral. Descanse en paz", informa el CD Zona Norte en su cuenta de Facebook.