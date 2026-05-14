Enrique Riquelme deja en el aire si se presentará a las elecciones al Real Madrid: "Decidiré en los próximos días"

La Junta electoral del Real Madrid ha confirmado las fechas exactas de las elecciones a la presidencia del club blanco, con el plazo clave para presentar candidaturas (del 14 al 23 de mayo). En este contexto, Enrique Riquelme, empresario y presidente del grupo Cox, ha dejado en el aire si dará el paso y tratará de presentarse a la batalla electoral contra Florentino Pérez.

"Decidiré en los próximos días si cogemos el guante. Veremos si cogemos el guante en los próximos días y si da tiempo a hacer algo que tenga sentido y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid", afirmó Riquelme en Ciudad de México durante el foro de El Financiero sobre la posibilidad de aspirar a la presidencia del club español.

"Siempre hay momentos. El Real Madrid no está en el mejor momento actualmente. Teóricamente había elecciones en el 2028 finales, y decidió acelerarlas. Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid", explicó este miércoles Enrique Riquelme.

El alicantino, nacido en Alicante el 9 de enero de 1989, se refirió a las palabras de Florentino Pérez del pasado martes, cuando se refirió a un empresario con acento mexicano en alusión a Enrique Riquelme.

"No sé si se hizo noticia porque a veces tengo acento mexicano. Creo que es público, antes de entrar he lanzado una carta abierta al presidente, al cual como madridista respeto tremendamente, le respeto también como empresario, un gran empresario. Probablemente haya sido el mejor presidente de la historia del Real Madrid", añadió Enrique Riquelme.

Florentino, sobre Enrique Riquelme: "No conozco a ese señor"

Este miércoles, en una entrevista en laSexta con Josep Pedrerol, Florentino Pérez se volvió a referir a Enrique Riquelme y la petición de alargar los tiempos para poder preparar una candidatura a las elecciones al Real Madrid.

"No conozco a ese señor. ¿Que retrase las elecciones? Cuando las convocaron en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané, no pedí más tiempo. Pero bueno, ¿éste de qué va? La Junta Electoral va a convocar elecciones y hay diez días para presentar los avales y quince de campaña", explicó el actual presidente del Real Madrid.

"Hay rumores de que hay un señor que está hablando y se quiere presentar; yo les doy la oportunidad de que lo hagan, que veamos quiénes son, qué vida han llevado, cuáles son sus empresas... Ante esta realidad mediática pues se acabó. Yo nunca he ganado ni un euro del Madrid, de hecho avalé cuando me presenté", añadió el empresario español y presidente del Real Madrid.