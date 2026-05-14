Rafa Jódar se despide en cuartos de Roma ante Luciano Darderi

Rafa Jódar no pudo con Luciano Darderi (7-6(5)), 5-7 y 6-0) y cayó eliminado en los cuartos de final del Masters de Roma, un partido que finalizó de madrugada y se tuvo que suspender en la recta final del primer set por la humareda proveniente del Olímpico, donde se disputó la final de la Copa italiana entre Inter y Lazio, y que estropeó el sistema electrónico de la pista central del Foro Itálico. El jugador de Leganés, que llegará a Roland Garros como cabeza de serie, claudicó después de desaprovechar un 2-5 a favor en el tie-break de la primera manga y tras haberse recuperado de un tempranero break a favor del italiano.

Pero Luciano Darderi, impulsado por la grada del torneo italiano, llevó al límite el castigado físico de un Jódar que ha disputado 18 partidos en la gira de tierra batida. El jugador madrileño se rehízo en el segundo set, donde fue 3-0 abajo y logró neutralizar dos bolas de partido para forzar el tercer set.

Pero el tanque de gasolina de Jódar se vació en el tercer set. Darderi le endosó un doloroso 6-0 en la manga definitiva para meterse en las semifinales del Masters de Roma y citare con Casper Ruud, verdugo de Karen Khachanov en tres sets (6-1, 1-6 y 6-2).

En el otro lado del cuadro, en cuartos de final, el número uno, Jannik Sinner, se enfrenta hoy al ruso Andrei Rublev y el español Martín Landaluce al ruso Daniil Medvedev.

Luciano Darderi, sobre Rafa Jódar: "Es un monstruo"

El italiano Luciano Darderi subrayó que Rafa Jódar es "un monstruo", que juega "muy bien con solo 19 años" y que "seguramente tendrá un futuro increíble".

"No esperara que jugara tan bien", subrayó el tenista italiano a los medios después del encuentro, en el que se impuso por 7-6 (5), 5-7, 6-0.

"Es un sueño estar aquí en semis; todavía es difícil de asimilar que estoy en semifinales porque es algo muy grande para mí", agregó el tenista, nacido en Argentina pero nacionalizado italiano.

"Sobre todo el mental, porque volver mentalmente en el tercer set fue la clave, así que estoy feliz por eso. He dado el salto de no rendirme nunca y se ha visto en todos los partidos, no solo en este. Pero creo que aún me queda muchísimo por mejorar, mucho que aprender", apuntó Darderi.

El triunfo, considerado el más importante de su carrera hasta ahora, le permitió alcanzar por primera vez las semifinales de un ATP1000.