Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Masters de Roma

Rafa Jódar se despide en cuartos de Roma ante Luciano Darderi

El de Leganés cae eliminado a las puertas de las semifinales ante Luciano Darderi en una batalla que terminó de madrugada (7-6(5)), 5-7 y 6-0).

Jódar y Darderi se saludan en la red tras su partido en Roma

Resumen del Rafa Jódar - Luciano Darderi de cuartos del Masters de Roma | ATP Media

Publicidad

Rafa Jódar no pudo con Luciano Darderi (7-6(5)), 5-7 y 6-0) y cayó eliminado en los cuartos de final del Masters de Roma, un partido que finalizó de madrugada y se tuvo que suspender en la recta final del primer set por la humareda proveniente del Olímpico, donde se disputó la final de la Copa italiana entre Inter y Lazio, y que estropeó el sistema electrónico de la pista central del Foro Itálico. El jugador de Leganés, que llegará a Roland Garros como cabeza de serie, claudicó después de desaprovechar un 2-5 a favor en el tie-break de la primera manga y tras haberse recuperado de un tempranero break a favor del italiano.

Pero Luciano Darderi, impulsado por la grada del torneo italiano, llevó al límite el castigado físico de un Jódar que ha disputado 18 partidos en la gira de tierra batida. El jugador madrileño se rehízo en el segundo set, donde fue 3-0 abajo y logró neutralizar dos bolas de partido para forzar el tercer set.

Pero el tanque de gasolina de Jódar se vació en el tercer set. Darderi le endosó un doloroso 6-0 en la manga definitiva para meterse en las semifinales del Masters de Roma y citare con Casper Ruud, verdugo de Karen Khachanov en tres sets (6-1, 1-6 y 6-2).

En el otro lado del cuadro, en cuartos de final, el número uno, Jannik Sinner, se enfrenta hoy al ruso Andrei Rublev y el español Martín Landaluce al ruso Daniil Medvedev.

Luciano Darderi, sobre Rafa Jódar: "Es un monstruo"

El italiano Luciano Darderi subrayó que Rafa Jódar es "un monstruo", que juega "muy bien con solo 19 años" y que "seguramente tendrá un futuro increíble".

"No esperara que jugara tan bien", subrayó el tenista italiano a los medios después del encuentro, en el que se impuso por 7-6 (5), 5-7, 6-0.

"Es un sueño estar aquí en semis; todavía es difícil de asimilar que estoy en semifinales porque es algo muy grande para mí", agregó el tenista, nacido en Argentina pero nacionalizado italiano.

"Sobre todo el mental, porque volver mentalmente en el tercer set fue la clave, así que estoy feliz por eso. He dado el salto de no rendirme nunca y se ha visto en todos los partidos, no solo en este. Pero creo que aún me queda muchísimo por mejorar, mucho que aprender", apuntó Darderi.

El triunfo, considerado el más importante de su carrera hasta ahora, le permitió alcanzar por primera vez las semifinales de un ATP1000.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Rafa Yuste carga contra Florentino Pérez: "Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades"

Rafa Yuste celebra la Liga junto a Joan Laporta

Publicidad

Deportes

Enrique Riquelme, empresario alicantino y dueño de Cox Energy

Quién es Enrique Riquelme, el posible rival de Florentino Pérez en las elecciones al Real Madrid

Vista del estadio Santiago Bernabeu en Madrid

Fechas para la presentación de candidaturas a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme, en un acto

Enrique Riquelme deja en el aire si se presentará a las elecciones al Real Madrid: "Decidiré en los próximos días"

Jódar y Darderi se saludan en la red tras su partido en Roma
Masters de Roma

Rafa Jódar se despide en cuartos de Roma ante Luciano Darderi

Florentino Pérez con Pedrerol
Real Madrid

Florentino Pérez: "No conozco a ese señor (Enrique Riquelme). ¿Que retrase las elecciones? Yo no pedí más tiempo"

Rafa Yuste celebra la Liga junto a Joan Laporta
Barcelona

Rafa Yuste carga contra Florentino Pérez: "Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades"

El presidente en funciones del Barcelona asegura que el presidente blanco le dio "pena".

La maratoniana etíope Yebrgual Melese, en el centro de la imagen
Maratón

Muere la maratoniana etíope Yebrgual Melese a los 36 años de forma repentina

La fondista estaba preparando el maratón de Ottawa de finales de mayo.

Rafa Nadal en un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Rafa Nadal se desmarca de las elecciones a la presidencia al Real Madrid

Jorge Martín vuelve a disfrutar en MotoGP: "La Biblia te aporta muchas cosas"

Jorge Martín vuelve a disfrutar en MotoGP: "La Biblia te aporta muchas cosas"

Ana Redondo y Florentino Pérez

Ana Redondo, sobre Florentino Pérez: "Machismo evidente, anacrónico y que está fuera absolutamente de lugar"

Publicidad