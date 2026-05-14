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Israel carga contra Lamine Yamal por ondear la bandera de Palestina en la rúa del Barcelona

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, considera que el futbolista culé "eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten".

Lamine Yamal ondea la bandera de Palestina en la r&uacute;a del Barcelona

Lamine Yamal ondea la bandera de Palestina en la rúa del BarcelonaEfe

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La decisión de Lamine Yamal de ondear una bandera de Palestina durante la rúa de celebración de LaLiga ya tiene respuesta por parte de Israel. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, se mostró crítico con el gesto del futbolista de Rocafonda y ha asegurado que "Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre".

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", afirmó el ministro en un mensaje redactado en español y publicado en su cuenta de X.

"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", escribió Katz.

"Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío. Espero que un club grande y respetado como @FCBarcelona se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo", señala Israel Katz.

Hansi Flick, disgustado por la bandera de Palestina de Lamine

La decisión de Lamine Yamal de ondear una bandera de Palestina tampoco gustó a Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien aseguró que "son cosas que no me gustan".

"Que Lamine apareciera con la bandera de Palestina son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo, es su decisión. Tiene 18 años. Es mayor de edad. Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Lo que vi ayer fue muy emotivo. La gente estaba muy contenta, estamos para jugar al fútbol y que la gente esté contenta. Estoy orgulloso del equipo. Hemos tenido lesiones, no ha sido fácil. Ha habido jugadores claves que no han estado disponible: Lamine, Pedri, Raphinha, Frenkie... Hemos mejorado mucho durante estos dos últimos meses. Es fantástico y es la clave de las victorias, también en el Clásico. Somos el equipo con menos goles encajados y nadie se lo habría esperado", señaló el entrenador alemán.

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