Alcaraz y su rivalidad con Sinner: "Estamos luchando por el mismo objetivo, pero no hay necesidad de odiarnos"

Carlos Alcaraz pasa por uno de los momentos más complicados de su carrera, de baja indefinida por una delicada lesión en su muleca derecha que le ha hecho perderse los torneos de Roma, Madrid y Roland Garros, sin saber cuándo volverá a las pistas. El ganador de siete grand slam no podrá defender su corona en el grand slam parisino, una cita que ha ganado en los dos últimos años (2024 y 2025), y la duda es si estará de vuelta para la gira de hierba y la disputa de Wimbledon, un grand slam que también ha conquistado en dos ocasiones (2023 y 2024).

El jugador de El Palmar ha concedido una entrevista a Vanity Fair en la que se ha sincerado sobre su relación con Jannik Sinner, su gran rival en el circuito y con el que se ha repartido los grand slam durante las dos últimas temporadas.

"Estamos mostrando al mundo que podemos estar en la cancha y dar lo mejor de nosotros, y tratar de hacer el mayor daño posible al otro mientras jugamos, intentar vencernos mutuamente, y luego, fuera de la cancha, simplemente ser dos tipos que se llevan muy bien", explica Carlos Alcaraz en la entrevista con Vanity Fair.

El murciano indica que "nos ayudamos mutuamente a dar lo mejor de nosotros".

"Estamos luchando por el mismo objetivo, pero no hay necesidad de odiarnos porque queremos lo mismo. Cuando compites a este nivel, tener una amistad cercana es complicado... Se puede hacer. Yo estoy totalmente a favor", ha opinado el reciente campeón del Open de Australia.

Carlos Alcaraz considera que su irvalidad con Sinner aún no está a la misma altura que las grandes del deportte de la raqueta.

"No es comparable con las rivalidades históricas que han sucedido en el tenis, porque ambos tenemos muchos años por delante.Esperemos que sigamos jugando el uno contra el otro muchas veces, en muchas finales, y que nos repartamos los torneos más importantes", ha deseado Carlos Alcaraz.

Por último, el tenista de El Palmar ha reconocido que no quiere tener una vida monótona que le convierta "en un esclavo del tenis", defendiendo en este punto los momentos de desconexión fuera de las pistas y el circuito.

"Yo tengo claro que tengo mucho por delante e intento no pensar en que me quedan 12 ó 15 años de carrera porque me agobio.... No quiero una vida monótona que me convierta en un esclavo del tenis", apunta Alcaraz.

"Sé que estoy viviendo una vida de ensueño, una vida que siempre he soñado. Pero a veces me gustaría tener más momentos para mí, para hacer las cosas que haría un chaval de 22 años", añade Carlos Alcaraz.

"Con el tiempo, te vas dando cuenta de lo que necesitas. Ha habido momentos en los que no he parado, no he desconectado, y eso ha acabado en que no he estado jugando un buen tenis o me he lesionado, o... Dejémoslo en que no ha acabado bien. Yo creo que es igual o incluso más importante que cuidar tu cuerpo", concluye el tenista murciano.