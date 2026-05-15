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Una patrullera de Aduanas es embestida por una narcolancha durante una persecución en Almería

La embarcación ha recibido daños en una de las ventanillas, pero afortunadamente ninguno de los agentes ha resultado herido. El incidente se produce una semana después de la muerte de dos guardias civiles en condiciones similares. Los sindicatos denuncian la escasez de medios.

Imagen de la Patrullera de Aduanas tras ser embestida por una narcolancha en Almer&iacute;a

Imagen de la Patrullera de Aduanas tras ser embestida por una narcolancha en AlmeríaSindicato Nacional de Vigilancia Aduanera (JUSVA)

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Juan Muñoz
Publicado:

Una narcolancha ha embestido a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en una persecución en Almería durante la madrugada de este jueves.

El impacto de la narcolancha ha provocado daños en una de las ventanillas de la embarcación 'Audaz' del Servicio Aduanero, pero ningún agente ha resultado herido.

Fuentes de la Agencia Tributaria, así como de la Subdelegación de Gobierno, han informado de que la persecución ha tenido lugar en aguas del Mediterráneo alejadas de Almería.

Una de las embarcaciones se subió encima de otra narcolancha y terminó "tocando" a la patrullera de Vigilancia Aduanera.

Los ocupantes de las embarcaciones neumáticas lograron unirse en una sola narcolancha y huir del lugar, abandonando una segunda embarcación que no ha podido ser remolcada hasta el puerto de Almería.

Imagen de la Patrullera tras recibir el impacto de la narcolancha
Imagen de la Patrullera tras recibir el impacto de la narcolancha | Sindicato Nacional de Vigilancia Aduanera (JUSVA)

Nuevo incidente, escasez de medios y abucheos a Marlaska

Los hechos ocurren tan solo una semana después de que dos agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil fallecieran en Huelva al chocar su embarcación con una patrullera mientras perseguían a una narcolancha.

Un trágico incidente que se cobró la vida de dos agentes y que ha provocado numerosas quejas por parte de los sindicatos policiales.

Esta no era la primera vez que los agentes pagaban con su vida la falta de medios que denuncian en su día a día. Hace ya dos años, dos guardias civiles fallecían en Barbate después de ser embestidos por una narcolancha.

Así ha quedado la embarcación de Vigilancia Aduanera tras la persecución a los narcos
Así ha quedado la embarcación de Vigilancia Aduanera tras la persecución a los narcos | Sindicato Nacional de Vigilancia Aduanera (JUSVA)

"Queremos volver a casa con vida"

Laura García, portavoz de JUPOL, ha alzado la voz por la escasez de medios que sufren los agentes a la hora de luchar contra el narcotráfico: "Todo sigue igual, e incluso va a peor".

"En 400 km de costa que están operando hay al menos 600 narcolanchas cuando a lo mejor hay seis o siete guardias civiles de servicio", afirma Laura García.

Nos da absolutamente igual de dónde se arrastra el problema. Lo que nos importa es que salimos a la calle sin un material de protección. No solo para combatir o para atacar, simplemente para defendernos, para volver con vida a casa", ha asegurado durante una entrevista en Espejo Público.

Marlaska: "Estoy dolido y rabioso"

Las quejas de policías y sindicatos se han volcado sobre Fernando Grande-Marlaska, especialmente después de que el ministro de Interior no acudiera al funeral de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva.

Días después, el ministro fue abucheado durante un acto de jura de bandera de una nueva promoción celebrado en Baeza, Jaén, después de que reiterara sus condolencias a las familias de los agentes.

"Comprendo vuestro dolor, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Yo también estoy rabioso y dolido", dijo Marlaska tras los pitos y abucheos.

Montero rectifica tras llamarlo "accidente laboral"

Pero la polémica no terminó aquí, sino que creció exponencialmente tras las declaraciones de María Jesús Montero durante el debate electoral en Andalucía.

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía catalogó lo sucedido como "accidente laboral".

Tras las críticas por parte de la oposición y la desaprobación de sus propios socios de Gobierno, Montero no tardó en rectificar sus palabras afirmando que no tenía "ni la opinión ni el criterio" para calificar así la muerte de los agentes.

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