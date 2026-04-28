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Rafa Jódar, contra Jannik Sinner en los cuartos de Madrid: "Va a ser un gran partido"

El tenista de Leganés supera en dos sets (7-5 y 6-0) al checo Vit Kopriva y se medirá este miércoles con Jannik Sinner en los cuartos del Mutua Madrid Open.

Rafa J&oacute;dar celebra un punto ante Vit Kopriva

Rafa Jódar celebra un punto ante Vit KoprivaReuters

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Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
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Rafa Jódar sigue dando pasos de gigante hacia la élite del tenis y este martes superó al checo Vit Kopriva (7-5 y 6-0) en los octavos de final del Mutua Madrid Open. El premio para una semana de ensueño en la capital de España es un duelo ante Jannik Sinner, número 1 del mundo, este miércoles en la Manolo Santana, no antes de las 16:00 horas. A sus 19 años, Jódar sigue despachando rivales en Madrid (De Jong, De Miñaur, Fonseca y Kopriva) y ahora le espera el mejor tenista del mundo, el ganado de los últimos cuatro masters 1.000 (París, Indian Wells, Miami y Montecarlo).

Rafa Jódar, en su primer curso como profesional, superó al checo Vit Kopriva en una abarrotada Manolo Santana, volcada con el genial jugador madrileño. El fenómeno de Leganés accedió por primera vez en su carrera a los cuartos de un Masters 1000, algo que a su edad sólo lo habían logrado en la capital española Rafa Nadal (18) y Carlos Alcaraz (19).

"Me ilusiona. Sinner es un gran jugador. Hay recuperarse bien para prepararlo. Espero que la gente me esté apoyando porque va a ser un gran partido", indicó Jódar antes de medirse a Jannik Sinner.

"Todos los partidos son duros. El rival de hoy no era menos y por eso hay tener siempre la misma mentalidad. He tratado de ponerme duro y jugar mi mejor tenis", añadió el de Leganés.

Horario y dónde ver el Jannik Sinner - Rafa Jódar del Mutua Madrid Open

El Jannik Sinner - Rafa Jódar, partido de cuartos de final del Mutua Madrid Open, se jugará este miércoles 29 de abrilno antes de las 16:00 horas en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica.

Octavos de final | Martes 28 de abril

Jannik Sinner def. Cameron Norrie (6-2 y 7-5)

Arthur Fils def. Tomás Martín Etcheverry (6-3 y 6-4)

Jiri Lehecka def. Lorenzo Musetti (6-3 y 6-3)

Casper Ruud def. Stefanos Tsitsipas (7-6 (4), 6-7 (2) y 7-6 (3))

Rafa Jódar def. Vit Kopriva (7-5 y 6-0)

Francisco Cerúndolo vs Alexander Blockx (19:00 horas)

Daniil Medvedev vs Cobolli (20:10 horas)

Alexander Zverev vs Jakub Mensik (21:10 horas)

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