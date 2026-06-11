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MUNDIAL 2026

Arranca el Mundial 2026 con una espectacular ceremonia inaugural llena de sorpresas junto al 'Dai Dai' de Shakira

La ceremonia del Mundial 2026 ha comenzado a las 19:30 con la actuación de Maná y ha finalizado Shakira con su ya famoso 'Dai Dai'. Antes del inicio del encuentro, el cantante mexicano, Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional de México.

Estadio Azteca inauguración

Estadio Azteca inauguraciónReuters

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Manuel Pinardo
Publicado:

Arranca el acto de inauguración del Mundial 2026 y México será el primer escenario de la Copa del Mundo. Antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca ha acogido la ceremonia de apertura con una gran fiesta musical.

Es la primera Copa del Mundo más extensa celebrada hasta ahora y la primera organizada de forma conjunta por tres países. La ceremonia ha reunido a artistas como Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lilla Downs y Maná entre otros.

Shakira pieza central

La cantante Shakira es una de las piezas fundamentales con Dai Dai, presentada por la FIFA como la canción oficial del Mundial 2026. La colombiana pondrá voz a la banda sonora de la Copa del Mundo y el artista nigeriano Burna Boy aportará el peso del 'afrobeat'.

Entre cientos de bailarines y vestida en un atuendo amarillo y morado, la cantante con lentes oscuros abrió esta canción que será una de las más vista del mundo con el arranque del partido inaugural. En el centro brilló durante todo el espectáculo la Copa del Mundo, que se disputará en los próximos días, así como la frase "Estamos listos", el mensaje más importante de ‘Dai Dai’ y como un gesto de arranque del encuentro deportivo más esperado del año.

Previo al inicio del partido, el artista Mexicano, Alejandro Fernández ha interpretado el Himno Nacional Mexicano antes del partido.

Además la actriz mexicana Salma Hayek se une a la ceremonia como embajadora del Mundial. Sonará 'Por ella', interpretado por Belinda y Los Ángeles Azules. México estará muy presente en el concierto y la mítica banda Maná será una de las encargadas de aportar el acento más reconocible del pop rock del país.

Inauguración oficial

La inauguración oficial del primer partido ha empezado a las 20:40 con la embajadora del Mundial Salma Hayek que ha dado paso a las 48 banderas oficiales de los equipos que disputarán el Mundial de la Copa Del Mundo 2026.

Los portadores de las banderas se han colocado alrededor del círculo central mientras sonaba el himno oficial del Mundial. Las tres últimas banderas en entrar han sido la de los países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá seguido de la gran ovación del público. Andrea Boceli, EJAE y David Guetta han clausurado el acto de inauguración de la Copa del Mundo 2026.

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