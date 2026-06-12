El INE confirma que el IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo y eleva una décima la subyacente

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha detallado que en el comportamiento de la inflación de mayo tiraron al alza el transporte y las actividades recreativas, deporte y cultura, especialmente debido a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en mayo de 2025.

Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios tanto del vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Desde el Gobierno han destacado que la inflación se mantiene estable en el 3,2% gracias a las medidas del Gobierno y el 'escudo renovable', en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra de Irán.

En concreto, el Ejecutivo estima que el efecto de las medidas del Plan de Respuesta para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación general es de una moderación algo superior a un punto porcentual.

Asimismo, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera al 2,2%, cuatro décimas por debajo de abril, por la evolución de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Reuniones con sectores afectados

En el marco del seguimiento del Plan de Respuesta a la guerra, el Gobierno ha iniciado una ronda de reuniones sectoriales para analizar el impacto de la guerra y el funcionamiento de las medidas.

En las próximas dos semanas, el Gobierno se reunirá con los sectores energéticos, agroalimentario e industrial, con la vista puesta en la continuidad y adaptación del plan anticrisis.

Eleva la subyacente al 3%, una décima más de lo esperado

El INE ha elevado, la inflación subyacente hasta el 3%, una décima más de lo avanzado en el mes pasado y dos décimas por encima de la tasa registrada en abril.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,1%, moderando en tres décimas la subida experimentada en abril, del 0,4%.

Por su parte, el IPC armonizado incrementó una décima su tasa interanual en mayo, hasta el 3,6% con una variación mensual del 0,1%.

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