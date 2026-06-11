Antena 3Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Tribunales

El Supremo no ve motivos para indultar al exfiscal general Álvaro García Ortiz

La Sala que consideró culpable a García Ortiz informa en contra de una medida de gracia "al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública".

Imagen del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El Supremo no ve motivos para indultar al exfiscal general Álvaro García Ortiz | Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de un eventual indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz después de su condena por revelación de secretos, al considerar que no hay razones de justicia, equidad o utilidad públicas para que le sea concedido por el Gobierno.

En su informe, el tribunal que juzgó a García Ortiz señala que "los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

Añade que "la contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia".

El tribunal insiste en la sustancial falta de contenido del indulto que se solicita. Tal y como recoge el artículo 4 de la Ley del Indulto, "se indultan las penas, no el delito. Y no se indultan las penas ya cumplidas, sino solo las que están en ejecución. En el caso solo pende de ejecución la pena impuesta de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado".

Por este motivo, la Sala por mayoría resuelve informar desfavorablemente la petición de indulto, y subraya que los proponentes del derecho de gracia no justifican en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejaran la medida de gracia.

El tribunal envía su informe a la presidenta del Tribunal Supremo a fin de que sea remitido al Ministerio de Justicia a los efectos oportunos.

Fue durante el pasado mes de enero cuando el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cuando se comenzó con los trámites a raíz de una primera petición de indulto para García Ortiz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Feijóo ataca a Sánchez por el caso Leire: "Si lo sabía tendrá que dimitir por corrupción y si no, por incompetencia"

Rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados

Publicidad

España

Imagen del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El Supremo no ve motivos para indultar al exfiscal general Álvaro García Ortiz

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El PSOE pierde cinco puntos en el CIS tras la imputación de Zapatero y el 'caso Leire'

Imagen de archivo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

Un juez pide a la UCO investigar las cuentas de Alberto González Amador desde 2014

Imagen de María Jesús Montero
PSOE

El PSOE designará a María Jesús Montero senadora por Andalucía

Imagen de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica
Caso Leire

La Asociación de Fiscales, "indignada" por la "vaga" respuesta de la Fiscalía General sobre las reuniones con Leire Díez

La opinión de Vicente Vallés
Opinión

Vicente Vallés, sobre el caso Leire: "Genera la sensación de que no es imposible que el PSOE pudiera acabar siendo imputado"

Cada día que pasa se confirma como cierto algún dato más de los que aparecen en las agendas de Leire Díez, lo que da crédito al resto del material que todavía se está investigando.

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
Zapatero

Zapatero reclama a la Audiencia Nacional más información de EEUU sobre el móvil de Rodolfo Reyes en el caso Plus Ultra

La defensa del expresidente solicita al juez Calama detalles sobre la incautación, el análisis y la cadena de custodia del teléfono de un exdirectivo de la aerolínea investigada.

La Fiscalía admite al juez dos reuniones de un excargo de García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Cerdán

La Fiscalía reconoce dos reuniones entre Leire Díez y el número dos de García Ortiz, Diego Villafañe

Antena3 Noticias

El juez del 'caso Koldo' cita como investigado al guardia civil que señaló el acceso de Aldama a Transportes

Rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados

Feijóo ataca a Sánchez por el caso Leire: "Si lo sabía tendrá que dimitir por corrupción y si no, por incompetencia"

Publicidad