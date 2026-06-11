El Supremo no ve motivos para indultar al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de un eventual indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz después de su condena por revelación de secretos, al considerar que no hay razones de justicia, equidad o utilidad públicas para que le sea concedido por el Gobierno.

En su informe, el tribunal que juzgó a García Ortiz señala que "los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

Añade que "la contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia".

El tribunal insiste en la sustancial falta de contenido del indulto que se solicita. Tal y como recoge el artículo 4 de la Ley del Indulto, "se indultan las penas, no el delito. Y no se indultan las penas ya cumplidas, sino solo las que están en ejecución. En el caso solo pende de ejecución la pena impuesta de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado".

Por este motivo, la Sala por mayoría resuelve informar desfavorablemente la petición de indulto, y subraya que los proponentes del derecho de gracia no justifican en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública que aconsejaran la medida de gracia.

El tribunal envía su informe a la presidenta del Tribunal Supremo a fin de que sea remitido al Ministerio de Justicia a los efectos oportunos.

Fue durante el pasado mes de enero cuando el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cuando se comenzó con los trámites a raíz de una primera petición de indulto para García Ortiz.

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