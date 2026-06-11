El Premio Planeta celebra sus 75 años con una gran gala conmemorativa en Madrid

El Premio Planeta cumple 75 años. Y para celebrar el aniversario, esta noche ha tenido lugar en Madrid una gran gala conmemorativa, un acto celebrado en el Palacio de Cibeles de Madrid. La cita inaugura una programación especial que se desarrollará durante los próximos meses para conmemorar la trayectoria de uno de los reconocimientos literarios con mayor recorrido en el ámbito de las letras en español.

El presidente del grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, acompañado de su esposa, ha ejercido de anfitrión en esta encuentro, al que han acudido personalidades del mundo de la política como el Ministro de Educación, Ernest Urtasun, el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También del mundo de la Empresa y por supuesto de la Cultura. Entre ellos, muchos de los autores galardonados a lo largo de estos años. Un evento histórico, el primero de una serie en este año, que celebra un premio que es referente y motor del mundo editorial.

"Es un día muy especial", afirmó el presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, durante su intervención. En su discurso, tuvo un emotivo recuerdo para quienes le precedieron al frente del grupo: José Manuel Lara Hernández y sus hijos, Fernando y José Manuel Lara Bosch.

Creuheras recordó que el Premio Planeta nació en 1952 con el objetivo de "difundir el libro y ayudar a los escritores" y destacó la contribución del galardón al fomento de la lectura. Según señaló, las obras premiadas han vendido cerca de 47 millones de ejemplares a lo largo de estos 75 años, lo que equivale a una media de 2,5 libros por hogar.

Se trata de la primera vez que el galardón impulsa una iniciativa de estas características con motivo de un aniversario. La convocatoria ha reunido a representantes institucionales, personalidades del mundo empresarial y cultural, así como a una amplia representación de escritores vinculados a la historia del premio.

Un encuentro con protagonistas de varias generaciones

Más de un centenar de autores han participado en el acto, entre ellos numerosos ganadores y finalistas que han formado parte de la evolución del Premio Planeta a lo largo de sus siete décadas y media de existencia.

Durante la celebración, varios escritores han compartido sus experiencias personales y han recordado cómo el premio marcó un punto de inflexión en sus trayectorias literarias. Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido el dedicado a los finalistas que, edición tras edición, han contribuido a consolidar el prestigio del galardón.

Próxima cita en Barcelona

La conmemoración continuará en los próximos meses con nuevas actividades vinculadas a este aniversario.

El calendario culminará el próximo 15 de octubre con la celebración del Premio Planeta de Novela 2026 en Barcelona, una edición que pondrá el broche final a un año marcado por el recuerdo de una trayectoria que se ha extendido durante más de tres cuartos de siglo y que ha convertido al certamen en una de las grandes referencias de la literatura en español.

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