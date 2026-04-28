Jannik Sinner, crítico con los horarios del Mutua Madrid Open: "Es necesario hacer algunos ajustes..."

Jannik Sinner, número 1 del mundo, ya está en los cuartos de final del Mutua Madrid Open después de superar en dos sets (6-2 y 7-5) al británico Camero Norrie. El de San Cándido abrió este martes la jornada en la Manolo Santana en un horario (11:00 horas) poco habitual para él.

"No sé cuándo fue la última vez que jugué a esta hora. No me importa el horario porque intento dar lo mejor en cualquier momento. Había dudas sobre si que jugara Jodar o yo a las 16:00 horas y creo que era más lógico que jugara él porque acabó muy tarde", indicó el pupilo de Darren Cahill.

El italiano busca su quinto título de masters 1.000 de forma consecutiva tras ganar en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo. El transalpino acumula veinticinco partidos ganados consecutivamente en torneos Masters 1000 (48-2 en sets) desde que ganó París el pasado año, levantado el título en Indian Wells, Miami y Montecarlo, y metiéndose en los cuartos de final del Mutua Madrid Open, donde se medirá al ganador del Kopriva - Jódar.

Jannik Sinner criticó los partidos de la tarde noche en el torneo madrileño, apuntando a que dos partidos después de las ocho de la tarde "es muy tarde".

"Es necesario hacer algunos ajustes en la programación porque dos partidos empezando después de las ocho es muy tarde. Incluso con un día de descanso es muy tarde porque terminas a la 1.30 del día siguiente, hay que comer y hacer tratamiento", indicó Sinner.

El campeón de cuatro grand slam, que ya elogió a Rafa Jódar hace unos días, reconoció que sería positivo medirse al de Leganés al menos alguna vez antes de Roma y Roland Garros.

"No será la única vez que nos enfrentemos, esa es mi sensación. Creo que seria bueno para mí también, personalmente, siempre imaginando que gana. Sería bueno enfrentarme a él antes de los torneos más importantes que se avecinan, Roma y luego Roland Garros. Son condiciones muy particulares. Él es de Madrid, así que está muy acostumbrado a estas condiciones", apuntó Sinner.

"Sería una muy buena información, jugar contra él, para los torneos más importantes que se avecinan. Es un jugador nuevo muy prometedor. Un gran talento. Así que veremos qué nos depara. Al mismo tiempo, todavía necesita ganar un partido. Sé que cada partido es difícil. Kopriva ganó contra jugadores muy duros, incluido Rublev. Así que es un rival duro, pero en cualquier caso intentaré estar lo más preparado posible", añadió el jugador italiano.

El italiano admitió que se siente cómodo en Madrid, donde nota la cercanía del público por la rivalidad con Carlos Alcaraz.

"Tengo una gran amistad con Carlos y creo que eso también tiene que ver con el apoyo que recibo aquí. Creo que también funciona en ambos sentidos. Cuando juega en Italia, tiene un buen apoyo. Claro, cuando Carlos juega contra un italiano en Italia, ya sabes, la gente suele apoyar más al italiano. Y aquí pasa lo mismo si juego contra un español. Sé que no es nada personal. Carlos y yo tenemos una gran rivalidad en la cancha. Y fuera de la cancha, cuando nos damos la mano, es como si no hubiera pasado nada. Creo que la gente lo ve, y es agradable. Así que sí, es bueno para el deporte", señaló el número 1 de la ATP.

Octavos de final | Martes 28 de abril

Jannik Sinner def. Cameron Norrie (6-2 y 7-5)

Arthur Fils def. Tomás Martín Etcheverry (6-3 y 6-4)

Jiri Lehecka def. Lorenzo Musetti (6-3 y 6-3)

Vit Kopriva vs Rafa Jódar

Stefanos Tsitsipas vs Casper Ruud

Francisco Cerúndolo vs Alexander Blockx

Daniil Medvedev vs Cobolli

Alexander Zverev vs Jakub Mensik