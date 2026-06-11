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José Mourinho nuevo entrenador del Real Madrid hasta 2029

El entrenador portugués vuelve al conjunto blanco y firma por tres temporadas. Se incorporará al club el 13 de julio, el mismo día del comienzo de la pretemporada del Real Madrid.

José Mourinho, en una imagen de archivo

José Mourinho nuevo entrenador del Real Madrid hasta 2029 | Efe

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Manuel Pinardo
Publicado:

El Real Madrid ha anunciado este jueves de manera oficial el fichaje para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, del técnico portugués José Mourinho como entrenador del primer equipo de fútbol en sustitución de Álvaro Arbeloa, y se incorporará al club el próximo 13 de julio.

"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", señala el club en su web.

Vuelve 13 años después

José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada.

Mourinho, de 63 años y que sustituye en el cargo a Álvaro Arbeloa, regresa de esta manera al Real Madrid, al que ya entrenó tres temporadas entre la 2010-2011 y la 2012-2013. La primera gran promesa electoral de Florentino Pérez en las elecciones del domingo, en las que superó a Enrique Riquelme, regresa a la dirección del conjunto madridista con la misión de devolver al equipo al rumbo adecuado tras dos años de decepciones.

Para contratar a Mourinho el Real Madrid ha tenido que abonar al Benfica los 15 millones de euros de cláusula de rescisión para su fichaje, algo que ya confirmó el club lisboeta.

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