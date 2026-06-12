Evacúan el aeropuerto de Hamburgo y cancelan vuelos por un "incidente de seguridad"

Un "incidente de seguridad" ha obligado a evacuar por completo el aeropuerto de Hamburgo, Alemania, y a paralizar todos los vuelos durante la mañana de este viernes, tal y como informa el diario alemán 'Bild'.

El aeropuerto ha sido desalojado después de que sobre las 9:45 horas, según medios locales, una persona activara un botón de emergencia que abre rutas de escapes y que permite ingresar a una zona de seguridad cuyo acceso no estaba autorizado.

"Los vuelos actualmente no pueden salir, pero las llegadas se están realizando según lo previsto. Por favor, contacte con su aerolínea", informó en un primer momento el aeropuerto alemán a través de su página web.

Un portavoz de la policía federal alemana ha declarado que "la medida de precaución adoptada por la policía federal ha terminado y los pasajeros están pasando de nuevo los controles de seguridad". A su vez, ha remarcado que "las operaciones de vuelo se están renaudando".

"Sin embargo, habrá retrasos, algunos de ellos significativos, a lo largo del día. También se cancelarán vuelos durante la jornada", ha añadido el portavoz, que no ha confirmado el número de cancelaciones.

Los agentes de Policía continúan investigando los hechos.