Trump anuncia nuevos ataques contra Irán y amenaza con tomar la isla de Jark "en un futuro no muy lejano"

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves una nueva ofensiva militar contra la República Islámica y aseguró que Washington pretende hacerse con el control de la isla de Jark, uno de los principales centros de exportación de petróleo del país.

El anuncio llega después de una nueva jornada de intercambio de ataques entre ambos países, en un contexto de creciente inestabilidad en Oriente Próximo y con las negociaciones diplomáticas cada vez más debilitadas.

Una nueva advertencia desde la Casa Blanca

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump avanzó que las fuerzas estadounidenses volverían a actuar contra objetivos iraníes durante la noche.

El mandatario sostuvo que buena parte de las capacidades militares de Irán han quedado debilitadas tras las operaciones recientes y aseguró que Estados Unidos actuará "con mucha fuerza esta noche".

Pero el mensaje fue más allá de la respuesta militar inmediata. Trump señaló expresamente a la isla de Jark, enclave estratégico para las exportaciones energéticas iraníes, y afirmó que Estados Unidos la tomará "en algún momento de un futuro no muy lejano".