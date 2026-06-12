José Manuel Bermúdez, alcalde de Tenerife: "En 532 años de historia de nuestra capital nunca habíamos tenido la visita de un Papa"

La visita del papa León XIV a Canarias llega este viernes a su fin con una intensa agenda en Tenerife, donde el Pontífice pondrá el broche final a un viaje histórico que ha estado marcado por la atención a la realidad migratoria del archipiélago, y por el multitudinario respaldo de los fieles.

La jornada comenzará con el traslado del Santo Padre desde Gran Canaria hasta Santa Cruz de Tenerife. Una vez en la isla, visitará el centro de acogida de Las Raíces para conocer de primera mano la situación de las personas migrantes que llegan a Canarias en busca de una oportunidad.

El acto central del día será la misa que León XIV celebrará a las 13:15 horas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se espera la asistencia de unas 30.000 personas. La ceremonia supondrá además el último acto oficial del Papa en territorio español antes de su regreso a Roma.

"La ciudad está ilusionada"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado en una entrevista en Antena 3 Noticias, la relevancia de una visita sin precedentes para la capital tinerfeña. "La ciudad está ilusionada con la llegada del Santo Padre. En 532 años de historia de nuestra capital nunca habíamos tenido la visita de un Papa y para nosotros es un gran acontecimiento, tanto para los creyentes como para quienes entienden que estamos viviendo un momento histórico para Tenerife", ha afirmado.

Bermúdez ha explicado que León XIV llegará a la ciudad alrededor de las 11:00 horas y recorrerá varias calles en papamóvil antes de presidir la eucaristía. "Será el último acto oficial del Papa en España, por lo que la ciudadanía lo va a vivir con mucha intensidad y está todo preparado para recibirle", ha señalado.

La organización del evento ha requerido un importante despliegue de medios y medidas de seguridad. Según el alcalde, unas 30.000 personas podrán asistir a la misa tras un proceso previo de identificación. Además, se han desplazado cerca de 1.200 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a los que se suma el dispositivo completo de la Policía Local.

"Esta visita es absolutamente diferente"

"Aunque Santa Cruz está acostumbrada a organizar grandes eventos como el Carnaval, esta visita es absolutamente diferente. La figura del Santo Padre es un referente espiritual para millones de personas y es necesario garantizar que todo transcurra con normalidad", ha indicado.

Entre los momentos más simbólicos de la despedida estará la entrega al Pontífice de una réplica en plata de la Cruz Fundacional que da nombre a la ciudad. "Creemos que es el detalle más bonito y representativo que podemos ofrecerle como recuerdo de su paso por Santa Cruz", ha explicado Bermúdez.

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