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Condenan a Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto y prevaricador

El juez considera que las manifestaciones que vertió la diputada de Podemos sobre el magistrado le generaron "un daño moral que debe ser indemnizado".

Imagen de la diputada de Podemos Ione Belarra

Imagen de la diputada de Podemos Ione BelarraEFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Un juzgado de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón al considerar que perjudicó su honor al llamarle "corrupto".

En la sentencia de la plaza 45 de la sección civil del tribunal de instancia de Madrid, el magistrado estima la demanda de García-Castellón y considera que las manifestaciones que vertió Belarra en X en 2024 generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.

Asimismo, Belarra tendrá que difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X en la que se produjo la intromisión al derecho al honor, o en otro medio con semejantes características.

García-Castellón alegaba en su demanda que Belarra vulneró su derecho al honor al publicar en 2024 dos mensajes en la red social X, con motivo de su jubilación, en los que se refería a él como "este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España" y que él "continúa la guerra sucia judicial contra Podemos".

Belarra añadió asegurando que se querelló contra ella por "decir la verdad" y consideró "que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción con o sin condena".

En un principio, la demanda fue interpuesta ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en aplicación del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le atribuye la competencia para conocer las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo dirigidas contra diputados y senadores.

Sin embargo, el Supremo concluyó que no era competente porque las manifestaciones no fueron realizadas propiamente "en el ejercicio de su cargo" de diputada.

La diputada de Podemos argumentó que debía ser absuelta y propuso que García-Castellón pagase las costas de proceso. Ahora, el magistrado concluye que "las expresiones acreditadas son objetivamente injuriosas y vejatorias".

La sentencia pone de relieve que, en este caso, se enfrentan el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión de "dos personajes públicos con gran trascendencia mediática". En este sentido resuelve que, en contra de lo argumentado por Ione Belarra, sus expresiones se limitan a "la simple y pura descalificación profesional del demandante, sin acotación alguna".

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