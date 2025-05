Lo que se sabe del homenaje de Roland Garros a Rafa Nadal: "Quiere algo sencillo, auténtico y verdadero..."

Roland Garros ya cuenta los días para rendir el homenaje más esperado de su centenaria historia, el que se brindará el próximo domingo 25 de mayo a Rafa Nadal en la Phillipe Chatrier. El manacorí, ganador en 14 ocasiones sobre la arcilla parisina (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022), recibirá un merecido homenaje, pero del que apenas han trascendido detalles. El hermetismo es total por parte de la organización del grand slam parisino y Amélie Mauresmo, directora de Roland Garros, tampoco ha dado muchas pistas.

El año pasado no se realizó ningún homenaje o acto porque Rafa Nadal no quiso, en el momento de perder ante Zverev aún no sabía si había sido o no su último partido en el grand slam francés.

"No sé si va a ser la última vez que esté aquí en frente de todos vosotros, no estoy al 100% seguro. Si lo es, la he disfrutado. La gente ha sido increíble durante toda la semana de preparación y hoy las sensaciones que he tenido son difíciles de explicar", indicó el balear ese día sobre la pista que le ha visto levantar la Copa de los Mosqueteros en 14 ocasiones.

Los detalles que sí se conocen del homenaje a Nadal en Roland Garros

Lo único que está confirmado es que el homenaje será el domingo 25 de mayo, primer día competición del cuadro final, con partidos de primera ronda en categoría masculina y femenina. También es seguro que el homenaje a Rafa Nadal tendrá lugar en la Phillipe Chatrier. El homenaje se celebrará ese día tras los tres partidos de la sesión diurna en la pista central, lo que más o menos serían las 18:00 o 19:00 horas del domingo.

"El domingo 25 de mayo se celebrará en la pista Philippe-Chatrier un homenaje al hombre que levantó 14 veces la Copa de los Mosqueteros. Para conmemorar la primera temporada de Rafa después de su retiro, se llevará a cabo una ceremonia después de la conclusión de los tres partidos de la sesión diurna. Una exposición inmersiva y entretenida dedicada al legendario español también se desarrollará durante todo el torneo en el Roland-Garros Tenniseum", informaba la organización del grand slam parisino el pasado 17 de abril.

A partir de ahí, todo son incógnitas y especulaciones, aunque Amélie Mauresmo reveló hace algunos días algunas pistas sobre cómo puede ser el acto.

"Queremos honrar a Rafa y asegurarnos de celebrarlo como corresponde. 14 veces ganador aquí es un recuerdo muy especial para él, una relación muy especial entre el torneo y Rafa. Así que, sí, queremos... Él también quiere algo... Fuimos a verlo con Gilles, el presidente de la Federación, en diciembre. Quiere algo sencillo, auténtico y verdadero, tal como es él. Así que intentamos ajustarnos al orden, digamos", reconoció Amélie Mauresmo, directora de Roland Garros en una entrevista exclusiva con Eurosport y TNT Sports.

También esta abierta la posibilidad de que Rafa Nadal mantenga su relación con el grand slam parisino a través de algún tipo de colaboración, algo que no descartó la propia Amélie Mauresmo.

"Bueno, no hay nada decidido con certeza, pero la voluntad tanto de Roland-Garros como de Rafa es continuar la historia después de que termine su carrera tenística. Como dije, están unidos para siempre, Rafa y el torneo. Encontraremos la manera. Para ser sincera, la prioridad era centrarnos en la película que hicimos, el pequeño vídeo promocional que hicimos con Rafa, y en la ceremonia que vamos a tener. A partir de ahí, podremos trabajar de verdad en algo que lo haga feliz, que nos haga felices a nosotros. Estoy 100% seguro de que encontraremos maneras de colaborar. Estoy segura de que le veremos más veces en Roland-Garros", apuntó la directora del grand slam parisino, que se jugará desde el 25 de mayo al 8 de junio.

