Alcaraz avanza con autoridad en Cincinnati y se mide a Rublev en cuartos: "Estoy cada vez mejor"

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, alcanzó los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati al derrotar con autoridad al italiano Luca Nardi (6-1, 6-4). El murciano exhibió su versión más sólida desde la final perdida en Wimbledon y aseguró que tiene buen ritmo y se encuentra en plena mejora.

En su mejor actuación desde aquel último duelo por el título en Wimbledon ante Jannik Sinner, Alcaraz no dio opciones a su rival: dominó desde el inicio y resolvió en sets seguidos frente a Luca Nardi, actualmente situado en el puesto 98 del ránking ATP.

Primer set

El español comenzó imponiendo su ritmo con un 'break' en el primer servicio del italiano, lo que le permitió abrir el marcador con un rápido 3-0. Nardi intentó resistir con su saque, pero Alcaraz volvió a quebrarle después de salvo cuatro opciones de rotura para situarse 5-1 y cerrar la manga sin ceder ni un juego. Este primer set duró apenas 27 minutos, reflejo del claro dominio del murciano.

Segundo set

El guion cambió. Nardi, apenas tres meses más joven que Alcaraz, defendió con uñas y dientes y logró el primer 'break' para adelantarse 2-4. Sin embargo, lejos de hundirse, esa ruptura activó a Alcaraz, quien la neutralizó de inmediato: restableció la igualdad con un 4-4.

El noveno juego fue decisivo y duró cerca de 13 minutos. Cinco pelotas de rotura en favor del español y finalmente, dos dobles faltas del italiano inclinaron la balanza. A continuación, Alcaraz solo tuvo que cerrar su servicio para sellar el triunfo.

Estadísticas sólidas

Alcaraz concluyó el partido con 11 golpes ganadores por 22 errores no forzados, mientras que Nardi sumó 8 ganadores y 30 errores. La solidez del número 2 del mundo se refleja también en sus porcentajes: ganó el 83% de los puntos con su primer saque y el 56% con el segundo, frente al 63% y 39% del italiano, respectivamente.

"¡A cuartos!", celebró el tenista español en sus redes sociales tras ganar a Nardi.

"Mi mejor partido en este torneo. Estoy cada vez mejor, en cada entrenamiento y en cada partido. Muy contento con cómo he estado sintiendo la pelota y moviéndome hoy", comentó Alcaraz tras el partido, con la confianza de quien siente que recupera su mejor nivel.

Rublev en cuartos

En cuartos, Alcaraz medirá fuerzas con Andrey Rublev (11 del mundo), que también selló su pase esta jornada tras superar al argentino Francisco Comesaña (6-2, 6-3). De imponerse, tendría en el horizonte una semifinal contra Alexander Zverev (3) o Ben Shelton (6), dependiendo de cómo avance esa parte del cuadro.

En la otra mitad, Jannik Sinner se enfrentará en cuartos al canadiense Félix Auger-Aliassime.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com