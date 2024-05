Alexander Zverev - Rafa Nadal en directo: el alemán gana también el segundo set en Roland Garros

Rafa Nadal ofreció una mala imagen en su último partido oficial ante Hurkacz en Roma, pero todos los que han estado presentes en sus entrenamientos de los últimos días en París coinciden en señalar que está jugando a un gran nivel. En concreto, el balear no ha cedido un solo set en sus prácticas ante jugadores de la talla de Sebastian Korda, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev, Mariano Navone o Holger Rune.

"Estaba jugando al parchís y me dijeron que jugaba con Zverev. Al no ser cabeza de serie lo podía esperar. Hay que aceptarlo. No sabes si es mala suerte. A priori no es un buen sorteo. Viene de ganar un Masters 1000 como el de Roma", reconoció Nadal sobre el momento en el que se enteró del cruce ante Zverev.