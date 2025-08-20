Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un ciclista de 63 años tras ser atropellado en Asturias

El suceso ha provocado retenciones en la AS115 y la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia CivilEuropa Press

Daniel Caballero
Publicado:

Un ciclista de 63 años, natural de Barakaldo, Vizcaya, ha muerto en la tarde de este martes tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 1 de la AS115, en el término municipal asturiano de Llanes. Según ha informado la Guardia Civil, el atropello mortal se ha producido a las 17:40 horas, el equipo UNIS de Ribadesella se ha hecho cargo del caso y ha comenzado las diligencias oportunas para esclarecer los hechos y las causas del accidente.

Este atropello ha causado retenciones en la carretera que han sido rápidamente controladas por la Benemérita, mientras tanto, los servicios de emergencia se han desplazado al lugar para intentar reanimar al ciclista, lamentablemente, no han podido hacer nada para salvar su vida y han confirmado su fallecimiento.

Otro atropello en Badajoz

El suceso ha tenido lugar el mismo día en el que un hombre de 72 años perdía la vida, víctima igualmente de un atropello, mientras circulaba en bicicleta por la carretera N-630. El vecino de Torremejía fue arrollado por un todoterreno a la altura del kilómetro 642. Según la Guardia Civil, el hombre se dirigía a la localidad después de realizar una ruta que recorría con asiduidad para acudir al campo, en un tramo de carretera de perfecta visibilidad y completamente recto.

La víctima circulaba en su bicicleta por un camino rural y se incorporaba a la carretera nacional 630. Tanto la víctima como el conductor de todoterreno son vecinos de Torremejía. Según ha informado la Guardia Civil, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. La investigación del suceso ha quedado a cargo del equipo de atestados de la Guardia Civil de Mérida, que trabaja para esclarecer las causas del siniestro.

