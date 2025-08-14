Alcaraz choca con el juez de silla por un conflicto de marcas: "No, no voy a cubrirlo"

Carlos Alcaraz selló su pase a cuartos de final en el Masters 1.000 de Cincinnati con una victoria sólida ante el italiano Luca Nardi (6-1, 6-4), pero su partido también dejó una escena insólita: una discusión con el juez de silla por negarse a cubrir los logotipos de sus botellas de agua, que no pertenecían a la marca patrocinadora del torneo.

Durante un cambio de lado, el árbitro Greg Allensworth le pidió al murciano que ocultara los logotipos visibles. "Es lo que nos han dicho", le explicó el juez de silla, a lo que Alcaraz respondió con firmeza: "Sí, pero no es mi culpa. ¿Por qué tendría que cubrirlo si no es mi culpa? ¿Porque tú me digas que tengo que cubrirlo ahora? No, no voy a cubrirlo".

Pese a los intentos por convencerlo, el número 2 del mundo mantuvo su postura y no tapó la marca.

El conflicto surgió porque Alcaraz llevaba botellas de Evian, mientras que la empresa que patrocina el torneo es Aquafina, propiedad del grupo Pepsi. El Masters de Cincinnati mantiene una política estricta en lo referente a la presencia de marcas, con acuerdos que se extienden a todos los ámbitos, incluido el vestuario oficial del personal -proporcionado por Ellesse- y la publicidad en pista.

Rublev en cuartos

En cuartos, Alcaraz medirá fuerzas con Andrey Rublev (11 del mundo), que también selló su pase esta jornada tras superar al argentino Francisco Comesaña (6-2, 6-3).

De imponerse, tendría en el horizonte una semifinal contra Alexander Zverev (3) o Ben Shelton (6), dependiendo de cómo avance esa parte del cuadro.

En la otra mitad, Jannik Sinner se enfrentará en cuartos al canadiense Félix Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz jugará su partido de cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati ante el ruso Andrey Rublev el viernes 15 de agosto. El duelo aún no tiene pista ni horario.

