Estados Unidos deporta al excampeón del mundo de boxeo y es encarcelado en México

El púgil ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad.

Julio C&eacute;sar Ch&aacute;vez Jr.

Julio César Chávez Jr.Getty

Daniel Caballero
Publicado:

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue entregado a México por las autoridades estadounidenses después de que su país de origen emitiera una orden de arresto en su contra, y ha sido encerrado en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, en el estado de Sonora.

Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el excampeón del mundo fue entregado por EE.UU. tras permanecer durante más de un mes en un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) del país dirigido por Donald Trump.

Durante la mañana de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la repatriación del boxeador mexicano durante su conferencia de prensa matutina: "Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México", manifestó la mandataria en la rueda de prensa en el Palacio Nacional.

La presidenta, que no ha dado información acerca del centro penitenciario en el que se encuentra Chávez Jr., si destacó que sobre el pesaba una "orden de arresto" en México desde el 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, la cual fue confirmada el mes pasado por la Fiscalía General de la República (FGR). "Había una orden de arresto, eso se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá (EE.UU.)", añadió la presidenta.

Presuntos lazos con el Cartel

El excampeón del mundo de peso mediano, hijo del legendario Julio César Chávez, afrontaba un proceso legal en el país norteamericano por ingresar de manera ilegal en territorio estadounidense y por lo que fue detenido a principios de julio. Además, se ha señalado que el púgil tiene presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa. A pesar de que en diciembre de 2024 fue declarado "una grave amenaza para la seguridad pública", al final las autoridades estadounidenses determinaron que su caso no era prioritario y no fue arrestado.

