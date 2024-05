¿Volverá Nadal a Roland Garros? La esperanzadora respuesta del balear tras perder ante Zverev

Rafa Nadal abandonó pasadas las 18:30 de la tarde su amada Philippe Chatrier, aquella que le vio levantar la Copa de los Mosqueteros hasta en 14 ocasiones, tras claudicar ante Zverev (4 del mundo) por 6-3, 7-6 y 6-3 en casi tres horas de batalla y en la que ya es su cuarta derrota (Djokovic x2, Soderling y Zverev) en la tierra parisina y la segunda vez en su carrera que abandona la central sin poder ganar ni un solo set (Djokovic 2025).

Fue un partido para ver de principio a fin y no dejarse llevar por el marcador, Zverev sufrió de lo lindo para tumbar a Nadal pero fue mejor en el global del duelo. Rafa, que apenas llegaba con rodaje y que este era su partido número 12 desde enero de 2023 (1 año y 4 meses) dejó la mejor imagen tenística y física que se le recuerda en mucho tiempo, prácticamente desde Wimbledon 2022. Se le 'escapó' el segundo set (sacó con 5-3 arriba) y un par de errores en el tiebreak le dejaron en la estocada. Venció Sasha, perdió Rafa por cuarta vez en París (el récord se queda 112-4) y ahora se abre un horizonte nuevo de cara a una posible presencia en Roland Garros 2025. Nadal seguro que no está pensando a tan largo plazo pero si no ha cerrado la puerta al 100% es que se agarra a que las cosas puedan ir a mejor en los próximos meses.

"No sé si será mi último Roland Garros"

"No sé si va a ser la última vez que esté aquí en frente de todos vosotros, no estoy al 100% seguro. Si lo es, la he disfrutado. La gente ha sido increíble durante toda la semana de preparación y hoy las sensaciones que he tenido son difíciles de explicar. En cualquier caso, intentaré volver para los Juegos Olímpicos este verano, eso me motiva y espero estar bien preparado... Estoy listo para más...", empezó diciendo Nadal.

"Quiero seguir jugando pero no sé hasta cuándo"

Enseguida dejó unas palabras alentadoras sobre sus sensaciones en pista y en los últimos días de entrenamiento, ¿por qué seguir jugando?: "Disfruto del deporte, de la competición, me gusta entrenar, me gusta jugar a tenis. Me gusta viajar con mi familia y disfruto de estos momentos que no van a volver. Quiero seguir aunque no sé hasta cuándo", aseguró.

Prácticamente descarta jugar Wimbledon

No obstante, ya eliminado de Roland Garros (su KO más rápido de siempre en París), toca elegir cuál será su próximo torneo, algo que se antoja complicado sabiendo que los cambios de superficie no son buenos, y menos de tierra a hierba o viceversa, y es lo que le tocaría hacer si quiere jugar Wimbledon (1 al 14 de julio): "Después de los Juegos, tengo que ver cómo me encuentro a nivel de motivación, físico y nivel de tenis para ver si tiene sentido seguir jugando". El Slam británico no parece una opción para él: "Parece difícil que vaya a Wimbledon. No creo que sea adecuado hacer una transición de hierba a tierra cuando los Juegos son en tierra. No es una idea positiva", explicaba el dos veces ganador en el All England Club (2008 y 2011).

Eso sí, los Juegos de París son del 27 Julio al 4 de agosto, quedarían precisamente dos meses en los que seguramente sería bueno que Nadal siguiera compitiendo, preferiblemente en torneos de tierra batida. Veremos qué pasa por la cabeza del mallorquín en los próximos días.

