¿Puede Alexander Zverev terminar el 2026 como número 1 de la ATP?

Nadie podía prever el pasado 1 de febrero, día en el que Carlos Alcaraz se coronaba como campeón en el Open de Australia y levantaba el séptimo grand slam de su carrera con 22 años, que Alexander Zverev iba a convertirse en el mejor tenista de la temporada. El alemán, que veía de caer de forma dolora ante el murciano en las semifinales en Melbourne, ha logrado ganar Roland Garros y el US Open, y también ha disputado la final de Wimbledon.

Los diferentes percances que han sufrido Sinner (golpe de calor en París y baja en el US Open por un problema en su rodilla) y Alcaraz (lesión en su muñeca derecha que le ha impedido jugar en Roland Garros y Wimbledon) han ofrecido a Zverev una oportunidad que el de Hamburgo no ha dejado escapar. Sasha, a sus 29 años, se ha mostrado como el más regular y ha firmado la mejor temporada de su carrera contra todo pronóstico.

"No creo que sea el jugador con más talento en ningún sentido. No creo tener ese talento innato que Dios da a algunos jugadores. Creo que gran parte de mi tenis es fruto del trabajo duro, de muchas horas en la pista y de muchas horas en el gimnasio y corriendo", reconocía Zverev tras ganar a Shelton en la final del US Open.

"Con Jannik Sinner lesionado y Carlos Alcaraz regresando de una lesión después de cuatro meses, ahora mismo, probablemente sea el mejor. Si los dos estuvieran sanos y en su mejor nivel, quizá no. Si todo el mundo está sano, creo que Jannik sigue estando por delante. Es así de sencillo", indicó el alemán.

Con su histórico triunfo en Nueva York, Zverev se consolida en el segundo puesto del ranking de la ATP (9.690 puntos), muy por delante de Carlos Alcaraz (5.560 puntos) y solo por detrás de Jannik Sinner (11.500 puntos). Llegados a este punto, la pregunta obligada es si el alemán puede terminar el año como número 1 del mundo. La posibilidad existe y Sinner defiende 3.550 puntos hasta finales de año, mientras que Zverev solo defiende 1.080 puntos.

La diferencia entre el italiano y el alemán es de 1.810 puntos, por lo que sobre el papel Zverev tiene opciones de acabar la temporada en lo más alto del ranking. Jannik Sinner debe defender 500 puntos como campeón del ATP500 de Beijing, otros 500 puntos como campeón del ATP500 Viena, 1.000 como campeón del Rolex Paris Masters y 1.5000 puntos como campeón invicto de las Nitto ATP Finals. La única oportunidad para sumar puntos para el de San Cándido será en el Masters de Shanghái, donde el año pasado cayó en la R32 (50 puntos).

En cambio, Alexander Zverev solo debe defender 100 puntos como cuartofinalista del ATP500 Beijing, 300 puntos como finalista del ATP500 Viena, otros 400 puntos como semifinalista del ATP Rolex París Masters y solo 200 puntos de su única victoria el año pasado en las Nitto ATP Finals, donde no pasó la round robin de Turín.

Puntos que defiende Jannik Sinner hasta final de temporada: 3.550 puntos

Campeón del ATP500 de Beijing: 500 puntos.

R32 del Masters de Shanghái: 50 puntos.

Campeón ATP500 Viena: 500 puntos.

Campeón ATP Rolex París Masters: 1.000 puntos.

Campeón (invicto) Nitto ATP Finals: 1.500 puntos.

Puntos que defiende Alexander Zverev hasta final de temporada: 1.080 puntos

Cuartos de final ATP500 Beijing: 100 puntos.

R32 del Masters de Shanghái: 50 puntos.

Finalista ATP500 Viena: 330 puntos.

Semifinalista ATP Rolex París Masters: 400 puntos.

Eliminado en round robin Nitto ATP Finals (ganó un partido): 200 puntos.

Carlos Alcaraz, tras su derrota en los cuartos de final del US Open, pierde otros 1.600 puntos y es tercero en el ranking de la ATP con 5.560 puntos. El murciano defiende 1.550 puntos hasta final de temporada, pero se debe centrar en defender esa tercera plaza y comenzar la remontada ya en 2027, donde no podrá sumar puntos hasta casi la primavera: campeón del Open de Australia 2026 (2.000 puntos), campeón en Doha (500 puntos), semifinalista en Indian Wells (400 puntos), R32 en Miami (50 puntos) y finalista en Montecarlo (650 puntos).

El escenario será complejo para el pupilo de Samu López en el comienzo de 2027, por lo que debe tratar de sumar puntos hasta finales de esta temporada.

Puntos que defiende Carlos Alcaraz hasta final de temporada: 1.550 puntos

Campeón ATP500 Tokio: 500 puntos

R32 Rolex París Masters: 50 puntos.

Finalista (cuatro partidos ganados) Nitto ATP Finals: 1.000 puntos

Ranking de la ATP (a 14 de septiembre de 2026)

1. Jannik Sinner (11.500 puntos)

2. Alexander Zverev (9.690 puntos)

3. Carlos Alcaraz (5.560 puntos)

4. Ben Shelton (4.680 puntos)

5. Felix Auger-Aliassime (3.890 puntos)

6. Daniil Medvedev (3.770 puntos)

7. Flavio Cobolli (3.720 puntos)

8. Frances Tiafoe (3.380 puntos)

9. Alex de Minaur (3.300 puntos)

10. Taylor Fritz (3.175 puntos)

11. Arthur Fils (3.150 puntos)

12. Novak Djokovic (2.980 puntos)

13. Learner Tien (2.715 puntos)

14. Rafael Jódar (2.659 puntos)