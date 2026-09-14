Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno trabaja en un nuevo espacio para mujeres acompañadas de menores, en Sidi Embarek
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta después de que 864 migrantes hayan sido trasladados de las inmediaciones de Loma Colmenar a un nuevo recurso temporal.
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Se cumplen ocho semanas desde que más de 70.000 migrantes entraran de forma irregular en Ceuta y todavía hoy muchos de ellos siguen viviendo en la calle. En las últimas horas 864 migrantes que acampaban en las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar han sido trasladados a un nuevo recurso temporal de acogida levantado en el barrio de Los Rosales.
El traslado se ha llevado a cabo de forma voluntaria y sin incidentes. Con este nuevo campamento son alrededor de 4.300 plazas las que se han habilitado en Ceuta y la previsión es que este número siga creciendo. El Ejecutivo estima que se superarán las 6.000 plazas en los próximos días.
Migraciones trabaja para habilitar un nuevo espacio destinado a más de 300 mujeres acompañadas de menores, que previsiblemente se ubicará en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.
A través de un comunicado, el ministro Ángel Víctor Torres, al frente del mando único en la ciudad autónoma, ha informado de que desde el pasado 10 de agosto más de 5.300 migrantes han vuelto voluntariamente a Marruecos y casi un centenar han renunciado a pedir asilo. "Ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. Y ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno".
Sigue aquí en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | "Es un problema que se ha quitado de un lugar y se ha puesto a otro"
El portavoz de la Asociación Sidi Embarek Ceuta se queja de la situación en la que viven en Ceuta tras más de 40 días desde la entrada masiva de Migrantes. Explica que hay "más de 300 mujeres en el campamento, 15 menores", de los cuales "5 son no acompañados".
Sobre los nuevos campamentos de migrantes asegura que "es un problema que se ha quitado de un lugar y se ha puesto a otro", pero agradece que "al menos no hay un montón de migrantes amontonados en la puerta por la noche. Es de lo que teníamos miedo".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Visita de Sánchez a Zarzuela
Este lunes, Felipe VI recibe a Pedro Sánchez en el Palacio de la Zarzuela. La cuestión es si al término del encuentro se habrá concretado una fecha para que el monarca visite Ceuta.
El presidente de3l Gobierno anunció que la visita de Felipe VI se produciría pero aún se desconoce la fecha.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | La agente en "situación estable"
El pasado domingo una agente, de entre 45 y 50 años destinada en labores relacionadas con la tramitación de asilo en la Oficina de Extranjería, sufrió un infarto y tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
El inspector de Policía, Serafín Giraldo, ha comunicado que la agente "se encuentra estable", y denuncia las condiciones en las que trabajan en Ceuta, donde "no hay estructuras ni horarios".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | CSIF exige levantar un nuevo centro de salud en Ceuta
CSIF ha exigido al Ministerio de Sanidad y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) que se levante un nuevo centro de salud en Ceuta. Tras las declaraciones de la semana pasada de Pedro Sánchez en las que avisaba de que "los ceutíes tienen que prepararse para la realidad estructural" el sindicato insiste en esta reclamación. Argumentan que admitir públicamente que la situación ha dejado de ser coyuntural para convertirse en "estructural" exige una asunción "inmediata" de responsabilidades por parte del Ejecutivo central, que "no puede pretender que la sanidad pública local absorba esta presión a base de exprimir al personal y precarizar la atención a la ciudadanía ceutí".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo |
El pasado 8 de septiembre la Dirección Técnica de Aguas de Ceuta Empresa Municipal (ACEMSA) entregó un informe en el que ahora se fundamenta la petición del gobierno ceutí. En dicho informe se alerta de la planta desalinizadora, por lo que resulta necesario garantizar las condiciones de seguridad, limpieza, protección y accesibilidad.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El gobierno ceutí pide desalojar un asentamiento junto a la salinadora
Y precisamente algunas de esas personas que todavía no tienen un lugar en el que dormir a cubierto se ha asentado en la playa de Benítez, junto al muro perimetral de la planta desalinizadora. El Gobierno ha pedido a la Delegación del Gobierno la intervención urgente al creer que supone un riesgo para la seguridad y el funcionamiento de una infraestructura considerada esencial para el abastecimiento de agua potable.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Más de 5.300 migrantes han regresado a Marruecos voluntariamente
Ángel Víctor Torres, al frente del mando único en Ceuta ha informado a través de un comunicado de que desde el pasado 10 de agosto más de 5.300 migrantes han vuelto voluntariamente a Marruecos y casi un centenar han renunciado a pedir asilo. "Ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. Y ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El Gobierno prevé aumentar las plazas hasta las 6.000
Migraciones ha informado además de que trabaja para habilitar un nuevo espacio destinado a más de 300 mujeres acompañadas de menores, que previsiblemente se ubicará en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek. El Gobierno ha habilitado alrededor de 4.300 plazas en Ceuta para acoger a los migrantes y la previsión es que este número suba hasta las 6.000.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Octava semana de crisis en Ceuta y todavía no hay sitio para todos
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. Cuando se cumplen ocho semanas de la avalancha de migrantes en la ciudad autónoma son muchos los que todavía siguen campando en la calle al no tener una alternativa. En las últimas horas 864 personas que permanecían en las inmediaciones de Loma Colmenar han sido trasladadas a un nuevo recurso temporal de acogida levantado en el barrio de Los Rosales.
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