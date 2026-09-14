Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno trabaja en un nuevo espacio para mujeres acompañadas de menores, en Sidi Embarek

Se cumplen ocho semanas desde que más de 70.000 migrantes entraran de forma irregular en Ceuta y todavía hoy muchos de ellos siguen viviendo en la calle. En las últimas horas 864 migrantes que acampaban en las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar han sido trasladados a un nuevo recurso temporal de acogida levantado en el barrio de Los Rosales.

El traslado se ha llevado a cabo de forma voluntaria y sin incidentes. Con este nuevo campamento son alrededor de 4.300 plazas las que se han habilitado en Ceuta y la previsión es que este número siga creciendo. El Ejecutivo estima que se superarán las 6.000 plazas en los próximos días.

Migraciones trabaja para habilitar un nuevo espacio destinado a más de 300 mujeres acompañadas de menores, que previsiblemente se ubicará en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

A través de un comunicado, el ministro Ángel Víctor Torres, al frente del mando único en la ciudad autónoma, ha informado de que desde el pasado 10 de agosto más de 5.300 migrantes han vuelto voluntariamente a Marruecos y casi un centenar han renunciado a pedir asilo. "Ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. Y ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno".

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