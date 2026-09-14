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Lamine: "Mbappé y yo somos los dos mejores, pero creo que el Balón de Oro me lo merecería yo"

El campeón del mundo se coloca junto a Mbappé como uno de los dos mejores futbolistas del planeta y defiende su candidatura: "Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe".

Lamine Yamal en el partido contra el Levante

Lamine Yamal en el partido contra el Levante EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Lamine Yamal no se esconde en la carrera por el Balón de Oro. El futbolista del FC Barcelona considera que ha hecho méritos suficientes para conquistar el galardón esta temporada y se sitúa, junto a Kylian Mbappé, como uno de los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad.

El internacional español habló abiertamente sobre el premio durante una entrevista en 'Universo Valdano', de Movistar+, y respondió con contundencia cuando Jorge Valdano le preguntó quién debería ser el ganador: "Yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado", respondió Lamine.

El campeón del mundo profundizó después en su razonamiento y dejó claro quiénes son, a su juicio, los dos grandes candidatos: "¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado", comenzó explicando.

"Mbappé y yo, los dos mejores del mundo"

Lamine no tuvo dudas a la hora de poner nombre a su gran rival por el premio. "Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", opinó el delantero azulgrana.

El futbolista del Barça afronta la carrera por el Balón de Oro después de una temporada en la que ha sumado éxitos con su club y se ha proclamado campeón del mundo con España.

No es la primera vez que habla públicamente sobre sus posibilidades de conquistar el galardón, aunque nunca hasta ahora había defendido su candidatura de una manera tan directa.

"No creo que necesite hacer campaña"

Antes del estreno del Barcelona en la Champions League frente al Feyenoord, Lamine ya había sido preguntado por sus opciones.

Entonces optó por un discurso más prudente y dejó la decisión en manos de quienes participan en la votación: "No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos. No creo que necesite hacer campaña", aseguró.

Ahora, sin embargo, el delantero ha dado un paso más y ha reconocido abiertamente que considera que el premio debería ser suyo.

Mbappé también vota por sí mismo

Su gran rival piensa exactamente lo mismo. Kylian Mbappé también se reivindicó recientemente como merecedor del Balón de Oro después de una temporada en la que volvió a destacar por sus cifras goleadoras y alcanzó un registro histórico en el Mundial.

El francés se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de la Copa del Mundo y utilizó precisamente ese logro para defender su candidatura.

"Ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y pasar por delante de todas las grandes leyendas de la historia del deporte en el torneo más importante que existe es algo que quema la retina, un acontecimiento mundial. ¿Por quién voto? Por mí", aseguró Mbappé.

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