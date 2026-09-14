Mourinho tira de ironía con los penaltis de Barça y Atlético: "¿Ninguna pregunta? Extraño..."

José Mourinho volvió a tirar de ironía en la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid contra el Elche. Después de responder a todas las preguntas de los periodistas, el portugués se levantó para abandonar la sala y lanzó una última frase con los penaltis señalados a favor del Barcelona y del Atlético de Madrid durante la jornada del domingo como protagonistas.

"¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? Extraño… ¿no?", dijo Mourinho mientras abandonaba la sala de prensa. El entrenador merengue no necesitó añadir nada más. Su comentario llegó después de los dos penaltis señalados a favor de Barcelona y Atlético en sus respectivos encuentros y recuperó la versión más irónica de un Mourinho que históricamente nunca ha evitado pronunciarse sobre las decisiones arbitrales.

Seis ruedas de prensa en una semana

Antes de su referencia a los penaltis, el portugués también había tirado de humor para hablar del exigente calendario que afronta el Real Madrid. Los blancos disputarán tres partidos en ocho días antes del próximo parón de selecciones, una acumulación de encuentros que también multiplica las comparecencias ante los medios.

"Seis ruedas de prensa en una semana…. En otros países me permitían ahorrarme una rueda de prensa. Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Yo digo lo mismo, vosotros no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Con los jugadores es lo mismo, más o menos cansados pero hay que ir a por ellos -los rivales-. Al Elche y el Atlético de Madrid les pasa lo mismo que a nosotros. Si me decís que la próxima semana de seis ahorramos una rueda de prensa traigo aquí algo de picar y nos divertimos", bromeó.

Sobre lo que espera del encuentro frente al Elche, Mourinho fue mucho más directo: "Me gustaría ganar y me gustaría jugar bien, eso es todo".

Evita responder a Lamine Yamal

El portugués también fue preguntado por las recientes palabras de Lamine Yamal, quien se reivindicó como merecedor del Balón de Oro y se situó junto a Kylian Mbappé como uno de los dos mejores futbolistas del mundo.

Mourinho evitó entrar en el debate: "No opino sobre las declaraciones de otros, las respeto, pero no voy a opinar sobre las declaraciones de un jugador", contestó.

Mourinho pide más gol a Vinícius

Sí se extendió al analizar el momento de Vinícius Júnior. El entrenador está satisfecho con el trabajo del brasileño, aunque reconoce que todavía no ha recuperado su versión más decisiva.

"Su mejor versión es marcar. Asistir es importante, muy importante también trabajar para el equipo. La entrega, la solidaridad, el trabajo colectivo, el trabajo del día a día… Y lo hace muy bien. Pero existe otro Vinícius, uno que eliminó al Benfica la temporada pasada, uno que en partidos igualados te elimina; una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando este rendimiento de altísimo nivel", señaló.

El brasileño sigue contando con la confianza de Mourinho, pero el técnico espera que recupere esa capacidad para decidir encuentros con una sola acción.

Arda Güler, "top, top"

El momento de Vinícius contrasta con el excelente comienzo de temporada de Arda Güler. Mourinho destacó especialmente la influencia del turco en el juego del equipo: "Hay gente que está más capacitada que yo para hablar porque han trabajado con él más tiempo que yo. La calidad de juego es increíble, la visión, la estabilidad que da al juego del equipo, la creación… Es un jugador con un potencial fantástico. Ya tiene números muy interesantes, más allá de asistencias y goles. Es un chico que tiene una influencia grande en el juego. No quiero decir ‘top, top’, top’ tres veces, pero ‘top, top’ sí", ponderó.

Tchouaméni tendrá más minutos

Otro de los nombres propios fue Aurélien Tchouaméni. El francés regresó del Mundial con molestias físicas y el cuerpo técnico está aumentando progresivamente su carga competitiva. Mourinho confirmó que tendrá "más minutos" frente al Elche y habló también sobre una posible convocatoria con Francia.

"No sé cual es la idea de (el seleccionador francés, Zinedine) Zidane. Y hay que respetar su idea. No te puedo decir lo que sería mejor para él, si estar aquí y trabajar con cuatro o cinco jugadores del primer equipo y otros del Castilla. Quizá lo mejor es ir a la selección con riesgo y minutos controlados, sin acumulación de minutos ni esfuerzo porque sus problemas musculares se podrían agravar. No he hablado con Zidane, pero es un hombre con sentido común y que sabrá hacer lo mejor con él, a la vez que buscará lo mejor para su selección sin perjudicar el futuro del jugador", comentó.

Mbappé, Vinícius y Bellingham apuntan al 11

Pese a la acumulación de partidos, Mourinho no parece dispuesto a reservar de inicio a sus principales futbolistas si los datos físicos no muestran ninguna señal de alarma.

"Confío mucho en el conocimiento que el jugador tiene de sí mismo. Hoy es un día importante porque solo tenemos dos días de entrenamiento en cada partido. Es importante escuchar a los jugadores, departamento médico y los datos que nos lleguen para decidir. Pero, si no existe nada anormal voy con ellos mañana de inicio", explicó sobre Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham.

El portugués defendió además el trabajo realizado para reducir los problemas físicos después de dos temporadas en las que el Real Madrid acumuló hasta 60 lesiones: "Del pasado conozco los números, no el proceso. Que los jugadores lleguen más pronto, a las 9.00, no es un capricho mío, es por trabajo. Trabajo en el gimnasio antes de saltar al campo. Estamos trabajando bien y tenemos números positivos y sentido común. Cuando Fede Valverde sale del campo al descanso contra el Rayo Vallecano es por prevención con el resultado a favor", explicó.

"También necesitas tener un poco de suerte con las lesiones graves, esas son incontrolables aunque tengas un cuerpo técnico que trabaje bien", añadió.