Ben Shelton reta a Zverev en la final del US Open: "Estoy totalmente preparado para el desafío"

Un año después de que Carlos Alcaraz superara a Jannik Sinner en la final del US Open, Nueva York se prepara para ver una final entre Alexander Zverev y Ben Shelton. El alemán, que ha alcanzado las cuatro final de los cuatro grand slam en 2026, opta a sumar sumar su segundo grande, enfrente un Shelton que se estrena en una final de un major y que ya ha firmado, a sus 23 años, el mejor grand slam de su carrera.

El estadounidense remontó ante Frances Tiafoe (4-6, 6-3, 6-3 y 7-5) y, tras eliminar a Alcaraz en cuartos de final, buscará revertir también su cara a cara ante Zverev: balance de 0-5 a favor del tenista de Hamburgo. Pero Shelton ya ha demostrado que es otro jugador en este US Open. Superó la prueba de fuego en cuartos, imponiéndose por primera vez a Carlos Alcaraz, actual campeón en Nueva York.

"Iba 0-1 contra Stef (Tsitsipas), 0-3 contra Carlos (Alcaraz) y Foe (Frances Tiafoe) me ganó la última vez que jugamos en esta pista. Ha sido un camino muy cuesta arriba, así que creo que estoy totalmente preparado para el desafío y para encontrar soluciones", explicó el estadounidense tras sellar su pase a la final del US Open.

"Yo me lo estoy pasando bien. Voy a jugar contra el primer cabeza de serie en una final de un 'grande', contra un campeón de un 'grande', y yo voy en busca de mi primer título. Hay muchas razones para disfrutar de este momento. Darlo todo en la pista, llevarme al límite y ver hasta dónde soy capaz de llegar es algo que me resulta muy, muy emocionante", explicó Shelton.

Zverev y aquella final del US Open ante Thiem: "Me dejó una cicatriz hasta que gané en París"

El bombardero estadounidense, que podría tomar el relevo de Andy Roddick, campeón en Flusingh Meadows en 2003, tendrá enfrente a un Zverev que está firmando la mejor temporada de su carrera: semifinalista en Australia, campeón en Roland Garros, finalista en Wimbledon y, de momento, en la final del US Open.

"Por supuesto que ganar uno (grand slam) era el objetivo último, pero ahora queremos más. Queremos conseguir cosas aún más grandes y seguimos trabajando muy duro para lograrlo", indicó el alemán después de ganar a Karen Khachanov en tres sets (6-3, 7-6(7) y 7-6(6)).

Alexander Zverev ya jugó la final del US Open en 2020 y estuvo a dos puntos de llevarse el título con 5-3 y saque en el tercer set, pero acabó cediendo ante el austríaco Dominic Thiem.

"Me dejó una cicatriz hasta que gané en París. Creo que había interrogantes, había dudas sobre si algún día conseguiría ganar uno. Ahora que he ganado uno, ya está", admitió el alemán.

"Me siento como cuando llegué a la final aquí en 2020, no jugué bien, pero en realidad no jugué bien en todo el torneo. Eso nunca cambió, curioso, ¿no? Y aun así llegué a la final y estuve a dos puntos de ganar. Pero creo que la mejora ha sido bastante dramática para mí y es algo genial porque realmente empecé el torneo pensando, 'Bueno, esto no tiene sentido porque no voy a lograr nada aquí', y mírame, aquí estoy sentado y preparándome para la final del domingo. Así que, cosas así pueden pasar en los deportes, en el tenis en general. Las cosas pueden cambiar muy rápido para bien o para mal, y para mí, por suerte, fue para bien. Y ahora voy a hacer todo lo que pueda para prepararme para el domingo", recordó Zverev.

"Entonces, claro, era mi primera final de Grand Slam. Era inexperto, todavía era un chico joven, podría decir. Sí, todo era diferente. Todo es diferente. Y estoy seguro de que la atmósfera va a ser muy, muy diferente el domingo también, sin importar a quién juegue. Pero tengo ganas de eso. Creo que va a ser una sensación fantástica jugar, ya sabes, una final en un Arthur Ashe lleno y no en uno vacío", explicó el número 2 de la ATP.