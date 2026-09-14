Muere junto a su esposa el guardaespaldas de Virginia Fonseca, la novia de Vinicius: "Con el corazón roto"

Rogério Camilo Ramos, encargado de la seguridad de Virginia Fonseca, y su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, fallecieron en un accidente de moto en Brasil. La influencer se ha despedido de ambos con un emotivo mensaje.

Conmoción en el entorno de Vinícius Júnior después de conocerse el fallecimiento de Rogério Camilo Ramos, guardaespaldas de su pareja Virginia Fonseca, y de su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, en un accidente de moto ocurrido en Brasil.

La propia Fonseca ha comunicado la triste noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que había esperado a que todos los familiares fueran informados antes de pronunciarse públicamente.

"Gente, hace un rato recibí la noticia sobre Camilo (nuestro guardia de seguridad personal) y su esposa; no había publicado nada antes porque esperábamos a que todos los familiares se enteraran, pero desde que recibí la noticia no he podido hacer nada más, tengo el corazón roto", publicó la brasileña.

Un accidente de moto en Brasil

Rogério Camilo Ramos y Paulla Regina Rodarte Camilo perdieron la vida en un accidente de moto ocurrido en la carretera BR-060, en la zona de Ribeirão da Posse, perteneciente al municipio de Guapó, en la Región Metropolitana de Goiânia.

La noticia ha supuesto un duro golpe para Fonseca y su entorno debido a la estrecha relación que mantenían con Camilo, encargado de la seguridad personal de la influencer.

La pareja de Vinícius quiso destacar especialmente el trato y la protección que había recibido de su guardaespaldas durante el tiempo que trabajó junto a su familia.

"Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el amor inmenso que siempre dedicaste a nuestra familia. Tu presencia era un refugio seguro y tu recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones", se despidió Fonseca.

Junto a Vinícius en el GP de España

La noticia llega después de que Virginia Fonseca acompañara recientemente a Vinícius durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en Madrid.

Y es que el jugador del Real Madrid no quiso perderse el estreno de Madring y acudió al circuito junto a su pareja.

Ambos visitaron los garajes de diferentes escuderías durante el fin de semana. Entre ellas, Ferrari, donde Vinícius llegó a posar junto al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

El brasileño no fue el único futbolista del Real Madrid presente en el circuito. También acudieron otros integrantes de la plantilla como Jude Bellingham, Arda Güler o Thibaut Courtois.

La visita se produjo apenas un día después de que el conjunto blanco se impusiera por 4-1 al Rayo Vallecano en su encuentro de LaLiga.