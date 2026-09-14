Óscar Puente carga contra el GP de España y Madring: "Un auténtico truño, trenecito de coches"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, crítico duramente este domingo al Gran Premio de España de Fórmula 1 que se estrenó este fin de semana en el nuevo circuito de Madring.

"Sin entrar en polémicas políticas el Gran Premio en sí ha sido un auténtico truño, y ello debido principalmente a un diseño de circuito que hace imposible adelantar", ha escrito Puente.

"Es un Mónaco 2 pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin y movimientos exclusivamente por estrategia", abundó el exalcalde de Valladolid en un mensaje en X (antes Twitter).

Puente respondía así al tuit del periodista Víctor Abad, también muy crítico con Madring: "La diferencia entre el Circuit de Catalunya y el Madring es que el primero se construyó para competir y esto se ha montado para facturar. Enhorabuena a la organización por sacar esto hacia adelante, pero claro está que aquí lo deportivo es lo de menos. Carreras soporíferas".

La respuesta del alcalde Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este lunes a Puente de actuar como un "opinador" en lugar de ejercer las responsabilidades de su cartera, después de que calificara de "auténtico truño" el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en Madring.

"Óscar Puente se ha convertido en un opinador y a algunos les pagamos para ser ministros, no para ser opinadores", ha contestado Almeida durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI.

El alcalde ha ironizado con que Puente "sabe más de Fórmula 1 que de trenes", aunque su valoración de la carrera esté, a su juicio, "profundamente equivocada". "Lo que debería es saber más de trenes que de Fórmula 1, porque eso es lo que a todos nos concierne en estos momentos", ha abundado antes de emplazarle a centrarse en el funcionamiento de Cercanías en la capital.

Para Almeida, la reacción del ministro responde a un intento de "ensuciar el éxito de Madrid" tras el estreno del circuito. "Como no son capaces de ensuciar el éxito de Madrid, y lo han intentado por tierra, mar y aire, tiene que tirar este tuit para ver si consigue sus 15 segundos de gloria", ha apostillado.

"Falta de respeto"

Almeida también ha calificado de "falta de respeto" hacia Madrid y los madrileños que ningún ministro del Gobierno de España acudiera al Gran Premio, donde sí estuvieron el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El alcalde ha subrayado que el evento era el Gran Premio de España y un "escaparate global" tanto para la capital como para el conjunto del país, por lo que considera injustificable la ausencia de representación ministerial. "También había votantes suyos, estoy seguro", ha indicado Almeida, quien ha acusado al Gobierno central de actuar únicamente "en clave electoral".

Almeida ha concluido que la actuación del Gobierno supone una "falta de cortesía" y "cierta deslealtad institucional", y ha lamentado que Madrid no pueda contar "ni siquiera con su cortesía ni con su buena educación" cuando celebra grandes acontecimientos.

Ayuso dice que el Gobierno "odia a Madrid"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Gobierno haya intentado "deslucir constantemente" el Gran Premio de España de F1 solo porque "odia Madrid" y todo lo que le "venga bien" a la región y a España.

"El asunto es el que Gobierno no ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse", ha reprochado.

Al contrario, la presidenta ha subrayado que lo único que ha hecho el Gobierno es "buscarle siempre los fallos y los peros, a ver si se hundía", como asegura que hicieron con la Vuelta Ciclista a España, y esto solamente porque "se organiza en Madrid".

"Mucho La Roja, la Selección Española, mentira. Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odian", ha lamentado la mandataria popular.

Asimismo, ha censurado las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha tildado de "truño" el Gran Premio a través de sus redes sociales: "Si es tan listo, que le fiche la F1 para hundirla".

Antonelli casi sentencia el Mundial

El rey de España Felipe VI ha entregado este domingo el trofeo de ganador del Gran Premio de España de Fórmula a al piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

El líder del Mundial se ha impuesto en Madring por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico Lando Norris (McLaren).