Un granítico Ben Shelton supera a Alcaraz en un partido épico en los cuartos del US Open

Carlos Alcaraz se despidió del US Open tras ceder en una batalla brutal (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7)) ante un inmenso Ben Shelton, quien llevó al límite al murciano física y mentalmente. El épico duelo se lo llevó el estadounidense tras cuatro horas y 28 minutos de pelea, con una Arthur Ashe encendida ante el espectáculo que ofrecieron dos auténticos gladiadores.

El murciano, actual campeón en Flushing Meadows, cedió su corona en el super tie-break del quinto set, una auténtica barbaridad lo que aguantó el español teniendo en cuenta de donde venía: sin haber jugado en los últimos cuatro meses y con apenas cuatro partidos a sus espaldas.

El estadounidense Frances Tiafoe, que derrotó con remontada y en cinco sets (5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(6)) a su compatriota Alex Michelsen, se medirá a Shelton en las semifinales del viernes.

Una batalla épica en la Arthur Ashe

Se recordará durante muchos años la batalla que se libró en la Arthur Ashe, un duelo que acabó a las 03:30 de la madrugada en Nueva York. Carlos Alcaraz, tras llevarse el primer set en el tie-break, paso por una pájara terrible, fueron nueve juegos seguidos para el estadounidense para llevarse el segundo set (6-1) y colocarse 3-1 en ventaja en el tercero.

El murciano recuperó sensaciones en la segunda mitad del tercer set y cerca estuvo de quebrar el brutal servicio de Shelton cuando este sacaba para cerrar la tercera manga. El punto que firmó Alcaraz para lograr tener bola de break fue antológico, pero el estadounidense supo gestionar la delicada situación para asegurar el tercer set (6-3).

Alcaraz, al límite físicamente y con un rival temible enfrente, supo encontrar la fórmula para regresar en el cuarto set. Un break en el segundo juego del cuarto set colocó en ventaja al español y surgieron por primera vez las dudas en Shelton. El murciano, golpe a golpe, se metió en la cabeza de su rival y, tras un segundo break, se llevó el cuarto set (1-6) y mandó un partido brutal a la quinta y definitiva manga. Nadie lo podía creer en la Arthur Ashe, atónitos ante la fe inquebrantable del español.

Shelton prevalece en el super tie-break

Alcaraz y Shelton, exhaustos tras una terrible batalla que ya se prolongaba por encima de las tres horas, encararon el quinto set a un todo o nada. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder en una Arthur Ashe envuelta ya en un ambiente eléctrico, épico, de partido grande.

Todo se decidió en el super tie break del quinto set. Allí prevaleció la mejor versión que se recuerda de un Shelton que está a dos pasos de su primer grand slam. Alcaraz rozó la gesta, pero esta vez no pudo ser. Pese a la tristeza de la dura derrota, la mejor noticia es que el murciano está de vuelta.

Resultados de los cuartos de final del US Open 2026

Frances Tiafoe def. Alex Michelsen (5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(6))

Ben Shelton def. Carlos Alcaraz (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7))