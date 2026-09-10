Monoplazas conducidos por IA participan en la primera carrera de coches autónomos en Europa

Los mecánicos se encargan de que los coches estén a punto para la carrera; los motores rugen, pero los fórmula 1 no tienen volante, ni pedales, ni caja de cambios, pero lo realmente sorprendente es que no hay ni rastro de presencia humana al volante. Son coches sin piloto; no existe su figura para dirigirlos. Son monoplazas autónomos. "Se ha eliminado toda relación hombre-máquina. Todo ha sido reemplazado por un sistema autónomo", así nos lo cuenta Alexander Winler, jefe de deportes del equipo A2RL.

Los coches se mueven a través de un software creado por inteligencia artificial y programado por un grupo de personas que podrían llamar pilotos, que desde una sala trabajan y, a través de líneas de códigos y sistemas de programación, son capaces de poner el coche en movimiento para competir en carrera.

El trabajo es previo al momento de la competición: programan el motor, hacen pruebas a modo de entrenamientos y es ahí donde ven si el coche funciona.

"Cuando empieza la carrera no hay nada que hacer, se trata de que el coche haga lo suyo; y a nosotros solo nos queda observar y desear lo mejor al equipo", cuenta Sascha Buettner, jefe del equipo TUM.

"Aún este coche no es capaz de reproducir la fantasía que supone la presencia de un piloto al volante"

Esta carrera de coches de Fórmula 1 autónomos se ha celebrado por primera vez en Europa, concretamente en el circuito de Imola en Italia. Doce vueltas y cinco coches a velocidad de vértigo, llegando a los 250 kilómetros hora. Durante la competición hubo algún accidente entre los monoplazas que chocaron quedando fuera de la carrera, la ventaja en estos casos es que no hay que lamentar ningún daño humano en el monoplaza.

"Aún este coche no es capaz de reproducir la fantasía que supone la presencia de un piloto al volante, pero quizás con el tiempo se consiga", así lo cree Stephane Timpano, CEO de Aspire.

La primera gran carrera de esta categoría de monoplazas autónomos se celebró en abril de 2024 en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, y ahora por primera vez ha llegado a Europa. Coches de carreras programados por IA y nadie al volante, una modalidad deportiva novedosa en el mundo del motor y con la duda por delante de si serán estos vehículos el futuro en el mundo del motor.

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