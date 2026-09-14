Zverev despeja los fantasmas de 2020 y se proclama campeón del US Open tras imponerse a Ben Shelton

Si alguien llega a pronosticar que Alexander Zverev terminaría 2026 con dos Grand Slams... el mundo del tenis le habría llamado poco menos que 'loco'. Pero es la realidad, el tenista alemán ha finalizado la campaña de majors este año ganando Roland Garros y el US Open, este último ante Ben Shelton en cuatro sets (6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2) en un surrealista final en el que no se dio cuenta de que había ganado el partido. Sasha ha jugado las tres últimas finales de Slam y se ha llevado dos -en Wimbledon cayó ante Sinner- para terminar de espantar muchos de los fantasmas que le ha arrastrado a lo largo de su carrera.

Por lo tanto, Estados Unidos tendrá que seguir esperando para ver a un tenista local masculino ganar el US Open. Roddick fue el último en 2003, y desde entonces los que más cerca se han quedado han sido Agassi (2005), Fritz (2024) y Shelton este año. La presente edición ha sido algo más 'traumática' para los fans ya que Tiafoe se quedó en el camino en semifinales (precisamente ante Shelton) y tanto Pegula como Gauff cayeron en la misma ronda ante Sabalenka y Rybakina respectivamente. Aunque en categoría femenina solo hay que remontarse a 2023 para ver a la última campeona estadounidense, Coco Gauff.

Zverev, ahora sí, espanta todos sus fantasmas

El villano esta vez fue Alexander Zverev, quien, en parte, vengó y espantó los fantasmas de uno de sus peores días como profesional, la final del US Open 2020 en la que cayó ante Dominic Thiem pese a llevarse los dos primeros sets y sacar para ganar el título en el quinto. En esta ocasión no iba a pasar por lo mismo, ya que se aseguró los dos primeros (el segundo en el tie-break), dio algo de esperanzas a Ben en el tercero (5-7) y terminó finiquitando el sueño americano de Shelton con una doble rotura en el cuarto (6-2). Tal era la concentración de Zverev que no se dio cuenta de que había ganado...

Aquel 2020 fue su primera final de Slam perdida, pero antes cayó en una semifinal y después cedió otras cinco veces en la misma ronda hasta llegar a la final de Roland Garros en 2024. Ahí perdió ante Alcaraz, al año siguiente repitió final, y derrota, ante Sinner en el Open de Australia. Pues bien, en 2026, con Alcaraz y Sinner en pleno apogeo, Sasha ha jugado las semis de Australia, ha ganado Roland Garros, ha perdido la final de Wimbledon y este domingo ha levantado su primer US Open y segundo Slam de su carrera. Parece claro que él es el rival a batir cuando no están Alcaraz ni Sinner en los cuadros, porque Djokovic parece estar casi descartado como contendiente.