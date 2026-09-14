El precio del crudo supera la barrera de los 100 dólares, cuando Trump insinúa quedarse en Irán "con el petróleo como en Venezuela"

El precio del petróleo supera sin dificultad la barrera psicológica de los 100 dólares. El precio del brent se fija a comienzos de esta jornada en los 107 dólares, un 2,6% más. El precio del crudo brent cerró la semana el viernes pasado a la baja, con una caída importante del 2,81%, poniendo así fin a cinco jornadas de subidas. Ese retroceso del viernes coincidió con el anuncio de Irán de convocar para este lunes una reunión con ocho estados ribereños del Golfo Pérsico para abordar el establecimiento de rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz, pero este encuentro ha sido suspendido.

Este encuentro se ha pospuesto con el argumento de "garantizar las condiciones adecuadas para un diálogo constructivo que propicie acuerdos sostenibles, apoyando la seguridad y la estabilidad regionales y satisfaciendo, al mismo tiempo, las aspiraciones de los pueblos a la cooperación y la paz".

La apertura al alza de este lunes coincide con la acusación de Donald Trump a Zelenski. El presidente de Estados Unidos ha desvinculado este incremento de precio de la guerra con Irán y ha señalado a Ucrania. "Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel".

Trump, ha planteado la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra, que en los últimos días ha fijado alrededor del 3 de noviembre con las elecciones del medio mandato. "Al final nos iremos. A menos que decidamos quedarnos y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela", ha dicho.

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