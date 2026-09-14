El PSOE cae dos puntos en el último CIS, pero seguiría ganando las elecciones tras la crisis migratoria en Ceuta

Tocado, pero no hundido. La crisis migratoria en Ceuta toca al Gobierno, pero no lo hunde, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El último sondeo de Tezanos sigue dando la victoria al PSOE con un 31% de votos, pero refleja una caída de dos puntos. El PP sería la segunda fuerza más votada con el 25,5% de los votos y casi no rentabiliza lo ocurrido en la ciudad autónoma ya que solo sube 0,4 puntos porcentuales. Vox es la formación que mayor rédito saca al crecer un 1,3%.

Sumar se deja cuatro décimas en estos dos meses. Podemos, sin embargo, sube con un 3,7% dejando atrás a se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que baja al 1,8%.

Esta es la primera encuesta publicada tras el verano y tras la avalancha de migrantes en la ciudad autónoma del pasado 30 y 31 de julio. Se llevó a cabo entre los pasados días 1 y 4 de septiembre con 4.042 entrevistas realizadas en 1.111 municipios, de ellas 21 en Ceuta.

La vivienda, el problema que más preocupa

En el apartado de los temas que más preocupan a los españoles el primer puesto lo sigue ocupando la vivienda con un 37,5% de menciones, 5,5 puntos menos en que julio. El segundo problema es la crisis económica, subiendo hasta el 21,6% de menciones, frente al 17,3% que cosechó en el barómetro anterior.

La crisis migratoria que sufre desde finales de julio Ceuta aparece reflejada en una categoría denominada 'Crisis con Marruecos. Fronteras de Ceuta y Melilla', pero solo un 4,8 la cita como un problema. Además, la preocupación por la migración 23,4% al 19,7% y de la segunda a la tercera posición.

El 82,2% pide reforzar fronteras

El 86,3% de los españoles cree que tiene "mucha o bastante" importancia entenderse con Marruecos para garantizar la seguridad de las fronteras mientras que un 10,1% le da "poca o ninguna" importancia. La mayor parte de los entrevistados (82,2%) ve necesario reforzar las fronteras frente al 13,3% que no lo considera necesario. Aunque la gran mayoría de los encuestados tiene claro que Ceuta y Melilla son "tan españolas" como cualquier otro territorio de la península (un 77,1%), hay otro 14,3% que sostiene que las dos ciudades autónomas tienen una situación "ambigua y especial".

El barómetro pregunta a los entrevistados si piensan que ha habido alguna injerencia externa en la avalancha de migrantes intentando malmeter entre España y Marruecos, a lo que un 67,7 por ciento responde que "sí" y un 24,5 % que "no".

Ningún líder aprueba

Como ya viene siendo habitual, ningún líder político aprueba el examen ciudadano del CIS, siendo Pedro Sánchez el mejor valorado con un 4,18 sobre diez. Yolanda Díaz queda en segunda posición con una nota ciudadana de 3,99, seguida de Feijóo (3,65) y de Santiago Abascal (3,01).

Un 25% de los encuestados prefiere como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, 1,7 puntos menos, mientras que Feijóo es el favorito para el 13,2 %, siete décimas menos. Pese a las malas notas, Sánchez mejora ligeramente su índice de confianza, ya que al 31,5 % de los entrevistados le genera "mucha" o "bastante" confianza, cuando en el barómetro de julio el indicador se quedaba en el 29,6 %; Feijóo, por su parte, inspira al 19%.