Muere el padre de Dani Güiza, Gabriel González, un año después de que falleciera su madre

Gabriel González, padre de Dani Güiza, ha fallecido tras no poder superar una enfermedad que arrastraba desde hace meses. El que fuera campeón de la Eurocopa 2008 con España ha informado de la triste noticia en sus redes sociales. En marzo del año pasado también falleció su madre, Pepi Güiza.

El ex de Getafe, Mallorca y Cádiz publicó una imagen con su padre en la que este aparece dándole un beso a la mejilla mientras estaba ingresado en el hospital el pasado mes de agosto.

El equipo en el que milita el jugador gaditano, el Trebujena Club de Fútbol, también ha informado de la noticia en sus redes sociales: "Desde el Trebujena Club de Fútbol queremos transmitir nuestro más sentido pésame a nuestro jugador Dani Güiza y a toda su familia por el fallecimiento de su padre, Gabriel González. Mucho ánimo y fuerza en estos difíciles momentos", lo mismo que uno de los exequipos de Dani Güiza: "Desde el Rayo Sanluqueño queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a nuestro exjugador Dani Güiza y a toda su familia por el fallecimiento de su padre, Gabriel González. En estos momentos tan difíciles, queremos trasladarles todo nuestro cariño, apoyo y fuerza. D.E.P".

Se desconoce la enfermedad que padecía Gabriel González, pero este llevaba varios meses ingresado en el hospital tal y como hizo público el jugador en sus redes sociales.

En marzo del año pasado murió su madre

Un momento complicado para el histórico delantero español, ya que en marzo del año pasado falleció su madre, Pepi Güiza, a los 69 años.

Varios clubes en los que militó Güiza han querido transmitirle su cariño. El de Jerez de la Frontera, a sus 46 años, sigue jugando al fútbol en el Trebujena (Cádiz), siendo ya hasta 16 los equipos en los que ha jugado de forma profesional. La última vez que compitió en LaLiga fue con el Getafe en la temporada 2012-2013.