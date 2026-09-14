Polémica en Pekín: una atleta compite repleta de sus propias heces, provoca resbalones... y termina ganando

Joanna Wietrzyk ha abierto un debate después de sufrir un problema estomacal en plena prueba, competir repleta de sus propias heces... y terminar ganando la competición.

Se lo 'hizo' encima y siguió compitiendo: la organización no detuvo la prueba

Este surrealista suceso tuvo lugar en Pekín, concretamente en la competición de fitness 'HYROX', donde una de las mejores atletas de esta disciplina, la australiana Joanna Wietrzyk, se lo 'hizo' encima en plena competición. Las imágenes son completamente surrealistas ya que ni ella misma ni la organización decidió detener la prueba, por lo que Wietrzyk siguió compitiendo... repleta de sus propias heces, lo que terminó afectando a varios de los participantes, que también sufrieron resbalones debido a estas.

Se calcula que hasta 1000 participantes pasaron por las zonas contaminadas

Lo más increíble de todo es que terminó ganando la prueba. No obstante, se ha generado una gran polémica en cuanto a la decisión de la organización de no detener la prueba, ya que se calcula que hasta 1.000 participantes pasaron por las zonas contaminadas de heces, lo que, además de ser algo desagradable, puede suponer un problema de salud. "La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces", dijo una de las testigos.

Las hipótesis de porque permitieron a la atleta seguir en la competición son varias, pero una de ellas se explica en que Wietrzyk está patrocinada por una conocida firma deportiva (Puma) que es espónsor oficial de la competición. Además, en esta prueba siempre se ha sido muy estricto, ya que es un evento donde se penaliza escupir en la pista o incluso echarse agua por encima, por lo que el hecho de una atleta compitiera manchada con sus heces y no se detuviera la prueba genera una polémica entendible.

Después de que la atleta publicara su victoria en Instagram y la borrara no sin antes recibir críticas de usuarios acerca de su "falta de deportividad", la organización se refirió a este caso: "A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad... Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad. Esas preocupaciones son legítimas y, como organizadores, debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando", decía el comunicado.

Esta competición denominada 'Hyrox' es una prueba de fitness que tiene lugar en interiores y que combina 8 km de carrera y 8 estaciones de entrenamiento funcional, alternando entre carrera y ejercicios funcionales.