El tremendo enfado de Sabalenka tras caer en la final del US Open: rompe la raqueta e insulta a un cámara

Aryna Sabalenka terminó frustrada, enfadada y muy decepcionada su participación en el US Open 2026, donde cayó en la final ante Elena Rybakina por 4-6, 7-5 y 2-6. La jugadora bielorrusa no pudo levantar su tercer título consecutivo en Flushing Meadows y, además, cedió el número 1 del mundo ante la kazaja, que ya sabe lo que es ganar tres de los cuatro Grand Slams.

Poco a poco, el que ha sido el binomio (Sabalenka-Swiatek) que ha dominado los últimos años en la WTA está empezando a ceder ante la savia nueva (Andreeva, Gauff, Noskova...) y especialmente ante Elena Rybakina. La tenista de Kazajistán, prácticamente coetánea de Sabalenka pero mayor que Swiatek, ha cuajado la mejor temporada de su carrera ganando el Open de Australia, el US Open y alcanzando la cima del ranking mundial (nº1).

Rybakina sumó su primera corona en Nueva York tras imponerse este pasado sábado a la campeona del US Open 2024 y 2025 en tres competidos sets que terminaron con la paciencia de una Sabalenka incapaz de manejar las emociones. La de Minsk se mostró completamente abatida durante gran parte del encuentro, llegando a romper la raqueta al final del partido, a tirar una bola a la grada, discutir con su box y a taparse la cabeza con una toalla en los descansos al más puro estilo Djokovic.

"Es muy difícil controlar tus emociones"

Sabalenka en estado puro. Para lo bueno, y en este caso para lo malo porque no pudo revertir la situación ante el exquisito tenis de la kazaja. En el discurso postfinal ante la Arthur Ashe apenas pudo hablar: "Es muy difícil controlar tus emociones cuando pierdes una final de Grand Slam y cuando intentabas ganar el tercer título consecutivo... ¿La rabia? Solo quería dejarla salir, porque si me lo hubiera guardado dentro, no habría podido decir una palabra ahora mismo o habría hecho algo que no estaría bien allí en la pista", dijo Aryna.

No obstante, la cosa fue a más, ya que cuando llegó el turno de palabra de Rybakina, una cámara enfocó a Sabalenka junto a su prometido y esta reaccionó con aspavientos y un 'fuck off' (vete a la mierda).

Sabalenka, número 1 del mundo durante las últimas 99 semanas, cedió su posición y su corona en Nueva York ante Elena Rybakina, quien se presenta como una de las grandes favoritas a la WTA Finals y a varios de los mayors de 2027. Aryna, por su parte, perdió su quinta final de Grand Slam, su segunda en el US Open y cuatro de las últimas cinco que ha disputado. Peor es el dato si nos fijamos en que ha llegado a un total de 14 semifinales en majors, cayendo en siete de ellas, cediendo cinco veces en la final y ganando el título en tan 'solo' cuatro.