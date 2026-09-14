Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Guerra Ucrania

Donald Trump culpa a Ucrania de la subida del precio del petróleo por sus ataques a refinerías rusas

Donald Trump pide a Ucrania que deje de atacar las plantas de diésel rusas así como las refinerías. El presidente de EEUU culpa a Zelenski de la subida del precio del crudo.

Trump pide a Ucrania que no bombardee refinerías rusas.

Trumpi pide a Ucrania no bombardear refinerías rusas | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha dirigido al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, para pedirle que deje de atacar refinerías de Rusia porque está provocando "una escasez de diésel". "Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que dejar de impactar el combustible diésel en Rusia. Que vaya contra otros objetivos, pero no contra el combustible diésel, porque está provocando una escasez de diésel", sostuvo Trump ante los medios antes de un partido de golf en Irlanda.

El mandatario estadounidense se pronunció tras el anuncio de Zelenski sobre que Ucrania atacó el sábado dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones rusas de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2. Trump acusó a los ataques de Ucrania contra infraestructura energética rusa de "dañar al mundo", además de asegurar que es la guerra entre Kiev y Moscú la que está causando problemas de desabastacemiento de diésel, no la guerra en Oriente Medio.

"Que no ataque el combustible porque eso está perjudicando al mundo"

"Esto no pasa por lo de Medio Oriente. Esto pasa por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Así que hablamos con el Sr. Zelenski al respecto. Hay muchísimos otros objetivos. Que no ataque el combustible diésel porque eso está perjudicando al mundo. No queremos que ataque al combustible diésel", aseveró.

El Ejército ucraniano también informó de un ataque contra una planta en la ciudad rusa de Toliatti, en la región de Samara, que es una de las mayores del complejo petroquímico ruso, según las informaciones de su página web. Según el Estado mayor del Ejército ucraniano, el caucho sintético allí fabricado se emplea, entre otros fines, para la producción de combustible sólido para misiles tácticos y balísticos.

Asimismo, las defensas antiaéreas rusas derribaron 230 drones ucranianos, según fuentes oficiales, que informaron también de ataques enemigos en al menos tres regiones con un muerto y varios heridos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

"Esto nos va a matar algún día": las secuelas físicas y psicológicas del 11-S, 25 años después

SUBIR EL SÁBADO: "Esto nos va a matar algún día": las secuelas físicas y psicológicas del 11-S, 25 años después

Publicidad

Mundo

Caricaturizar la 5G como el gran hermano asiatico de los moviles es injusto

Atan a un técnico de telecomunicacines a una torre de telefonía como protesta por no tener conexión a 5G

Trump pide a Ucrania que no bombardee refinerías rusas.

Donald Trump culpa a Ucrania de la subida del precio del petróleo por sus ataques a refinerías rusas

Imagen de archivo del partido ultraderechista AfD

La ultraderecha de AfD se dispara en Baja Sajonia y roza el 17% en las elecciones locales

Elecciones en Suecia
Elecciones Suecia

El bloque de centroizquierda gana las elecciones en Suecia con un margen mínimo sobre la ultraderecha

La oposición de izquierda se impone en Suecia, según los primeros sondeos electorales
ELECCIONES

La oposición de izquierda se impone en Suecia, según los primeros sondeos electorales

Buscan los restos del barco naufragado en Indonesia
INDONESIA

Desaparece un barco con más de 240 personas a bordo en Indonesia: seis muertos y 112 rescatados

La embarcación había salido el sábado desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur. Durante la travesía se encontró con condiciones meteorológicas adversas y dejó de transmitir señales alrededor de las 2:00 horas de este domingo, hora local.

investigadora fecundación in vitro
FECUNDACIÓN IN VITRO

Una mujer de 54 años da a luz a una niña a partir de un embrión congelado durante 22 años

Cristina Rapti-Tzelepi y su marido recurrieron al embrión que habían conservado durante más de dos décadas tras perder a su hijo de 21 años en un accidente.

Estrecho de Ormuz

Irán acusa a Estados Unidos de atacar un mercante en Ormuz y dejar un muerto y tres heridos

Víctimas 11S

25 años después, el ADN sigue buscando a las víctimas del 11S

El presidente chino, Xi Jinping, durante su participación en la cumbre de los BRICS

Los BRICS reclaman moderación y diálogo ante la escalada en Oriente Medio

Publicidad