Al menos 17 montañeros muertos tras una avalancha en el Cáucaso ruso

El pasado domingo 6 de septiembre, una avalancha en la garganta de Bezengi, una zona montañosa del Cáucaso, que hace frontera entre Rusia y Georgia, dejó al menos 17 muertos, según el último balance oficial difundido por las autoridades rusas.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 17:00 (hora local), donde el desprendimiento de nieve y rocas cayó desde el monte Mizhirgi, alcanzando a un grupo de 33 alpinistas que se encontraba en la zona.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de la república rusa de Kabardino-Balkaria ha confirmado que han localizado un decimoséptimo cadáver, que ha sido trasladado en helicóptero hasta Nalchik, la capital regional.

De los 33 montañeros sorprendidos por la avalancha, 10 lograron descender por sus propios medios, aunque algunos con lesiones, mientras que otros seis resultaron heridos y fueron hospitalizados, y varios permanecieron desaparecidos durante los primeros días de la operación de búsqueda.

Tras el accidente se puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate con más de 50 trabajadores de emergencia, incluidos equipos especializados y apoyo aéreo, para localizar a los desaparecidos y recuperar cuerpos.

Las labores se ven complicadas por el terreno escarpado, las condiciones meteorológicas adversas y el alto riesgo de que se produjeran nuevas avalanchas, obligando a los equipos a trabajar con extrema precaución.