Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Avalancha

Al menos 17 montañeros muertos tras una avalancha en el Cáucaso ruso

Más de 50 trabajadores de emergencia buscan a los desaparecidos desde hace casi dos semanas.

Tres montañeros catalantes mueren tras una avalancha en el Cáucaso

Tres montañeros catalantes mueren tras una avalancha en el Cáucaso Getty Images

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El pasado domingo 6 de septiembre, una avalancha en la garganta de Bezengi, una zona montañosa del Cáucaso, que hace frontera entre Rusia y Georgia, dejó al menos 17 muertos, según el último balance oficial difundido por las autoridades rusas.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 17:00 (hora local), donde el desprendimiento de nieve y rocas cayó desde el monte Mizhirgi, alcanzando a un grupo de 33 alpinistas que se encontraba en la zona.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de la república rusa de Kabardino-Balkaria ha confirmado que han localizado un decimoséptimo cadáver, que ha sido trasladado en helicóptero hasta Nalchik, la capital regional.

De los 33 montañeros sorprendidos por la avalancha, 10 lograron descender por sus propios medios, aunque algunos con lesiones, mientras que otros seis resultaron heridos y fueron hospitalizados, y varios permanecieron desaparecidos durante los primeros días de la operación de búsqueda.

Tras el accidente se puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate con más de 50 trabajadores de emergencia, incluidos equipos especializados y apoyo aéreo, para localizar a los desaparecidos y recuperar cuerpos.

Las labores se ven complicadas por el terreno escarpado, las condiciones meteorológicas adversas y el alto riesgo de que se produjeran nuevas avalanchas, obligando a los equipos a trabajar con extrema precaución.

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, asegura que la final del Mundial 2030 se jugará en Casablanca

Fouzi Lekjaa conversa con Gianni Infantino en Monterrey, México, durante el pasado Mundial

Publicidad

Deportes

Tres montañeros catalantes mueren tras una avalancha en el Cáucaso

Al menos 17 montañeros muertos tras una avalancha en el Cáucaso ruso

Lamine Yamal en el partido contra el Levante

Lamine: "Mbappé y yo somos los dos mejores, pero creo que el Balón de Oro me lo merecería yo"

Zverev se entera de que ha ganado el US Open

Zverev conquista el US Open... ¡y no se entera! "Pensaba que íbamos 5-1"

Zverev celebra que es campeón del US Open
US Open

Zverev despeja los fantasmas de 2020 y se proclama campeón del US Open tras imponerse a Ben Shelton

Enric Mas proclamándose ganador de la Vuelta a España 2026
Vuelta a España

Enric Mas gana la Vuelta a España y sucede a Contador 12 años después

Lamine y Raphinha celebran un gol ante el Levante
LaLiga

El Barça pasa de la goleada al susto en el Ciutat de Valencia (2-4)

El equipo de Flick vuelve a golear esta temporada pero se da un buen susto tras pasar del 0-3 al 2-3 en la recta final del encuentro. Doblete de Lamine, debut goleador de Espart y pleno en Liga: 15 de 15.

Fernando Alonso y Carlos Sainz en el GP de Madrid
GP de Madrid

El pique entre Alonso y Carlos Sainz en pleno GP de Madrid: "Me ha estrangulado... y en la salida ha chocado con dos"

El asturiano se enfadó con su compatriota tras un toque entre ambos que le costó una sanción de 5 segundos a Sainz. Antonelli, primer campeón en Madrid 45 años después; Alonso fue 17º y Carlos abandonó.

Felipe VI posa junto a sus hijas en el GP de Madrid

Felipe VI acapara las miradas en el GP de Madrid de F1 junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía

Sabalenka rompiendo la raqueta tras perder la final del US Open

El tremendo enfado de Sabalenka tras caer en la final del US Open: rompe la raqueta e insulta a un cámara

Lamine Yamal y Raphinha celebran un gol en Mestalla

Levante - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Publicidad