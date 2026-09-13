Irán acusa a Estados Unidos de atacar un mercante en Ormuz y dejar un muerto y tres heridos

La tensión continúa aumentando en el estrecho de Ormuz. Irán acusa a Estados Unidos de haber atacado un mercante en las inmediaciones de la isla de Qeshm, un incidente que se habría saldado con al menos un muerto y tres heridos. El suceso tiene lugar apenas unas horas después de que Reino Unido informara de otro ataque contra un buque que atravesaba el estrecho, aunque por el momento no se ha confirmado que ambos episodios estén relacionados.

El gobernador de Qeshm, Amir Teimuri, ha señalado directamente al "enemigo terrorista" como responsable del ataque contra el mercante. Según sus declaraciones, recogidas por la televisión pública iraní IRIB, el buque fue alcanzado alrededor de las 5:00 horas, hora local, cuando se encontraba entre la isla de Hengam y la costa de Shib Deraz.

Horas antes, el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO) había informado de que un buque que navegaba por el estrecho de Ormuz había sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido. El impacto provocó un incendio a bordo y obligó a evacuar a parte de la tripulación.

UKMTO, organismo vinculado a la Armada británica, señaló entonces que las autoridades locales se habían desplazado hasta la zona para colaborar en la evacuación. En ese momento no disponía de información sobre el estado de los tripulantes, los daños sufridos por el barco ni las posibles consecuencias medioambientales del impacto.

Ante la sucesión de incidentes, UKMTO ha pedido a los buques que operen en la zona que extremen las medidas de precaución y comuniquen cualquier comportamiento o actividad que consideren sospechosa mientras continúan las investigaciones.

Estados Unidos ha redirigido un centenar de buques en dos meses

Los nuevos incidentes se producen además en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán y con Washington manteniendo un bloqueo sobre los puertos iraníes situados en torno al estrecho de Ormuz.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado que sus fuerzas han "redirigido" un total de cien buques comerciales en el estrecho durante los últimos 60 días, desde que Washington "reiniciara el férreo bloqueo contra Irán".

"Ni un solo buque ha pasado a través del bloqueo sin permiso de las fuerzas estadounidenses", ha afirmado CENTCOM en un mensaje publicado en redes sociales. El mando estadounidense ha añadido que sus militares "siguen totalmente concentrados en esta misión"

Washington justifica el bloqueo como respuesta a las restricciones a la navegación aplicadas por Irán después de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde entonces, ambos países han intercambiado ataques. Teherán respondió a la ofensiva con acciones contra Israel y contra intereses estadounidenses en la región, además de limitar el tráfico marítimo en esta estratégica vía marítima.

Todo ello ocurre mientras permanece estancado el diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que permita poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

La sucesión de ataques y las restricciones a la navegación mantienen bajo presión el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo, y elevan la preocupación por el impacto que una nueva escalada pueda tener sobre el comercio y la economía internacional.