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OpenAI retrasa su salida a bolsa por los riesgos de seguridad de la inteligencia artificial: "Sería un momento poco prudente"

"Un momento poco aconsejable", bajo esta premisa OpenAI ha decidido retrasar la salida a bolsa de la tecnológica.

Imagen de un ordenador con el logo de OpenAI, en una fotografía de archivo

OpenAI retrasa su salida a bolsa por los riesgos de seguridad de la inteligencia artificial: "Sería un momento poco prudente" | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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OpenAI da un paso atrás. Argumentan su decisión de posponer la salida a bolsa de la empresa tecnológica por los riesgos de seguridad que presentan los modelos avanzados de inteligencia artificial.

Sam Altman, CEO de OpenAI, ha asegurado que "teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa. No sentimos presión para hacerlo".

En una entrevista con la revista 'Fortune' la empresa creadora de ChatGPT ha querido poner el acento en el recorrido que todavía hay por delante, hay "muchas cosas que hacer respecto a lo que se requerirá para la seguridad y la alineación", y ha asegurado que se está dispuesto a tomar decisiones "contrarias al beneficio financiero inmediato" para "salvaguardar" el control humano sobre la tecnología.

Esta decisión se conoce después de la advertencia de Jacob Coxon, un investigador que renunció a su puesto en Anthropic denunciando que estas empresas están compitiendo para desarrollar "tecnologías sobrehumanas" que podrían poner en riesgo a los seres humanos.

El consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, también apostó por "bajar el ritmo" de desarrollo y avisó de que se corre el riesgo de "perder el control" de esta tecnología y provocar "ataques informáticos", "bioterrorismo" o "graves problemas económicos graves".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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