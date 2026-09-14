El bloque de centroizquierda gana las elecciones en Suecia con un margen mínimo sobre la ultraderecha

Victoria de los socialdemócratas en Suecia. La candidata y, si todo sale según lo previsto, futura Primera Ministra, Magdalena Andersson, destaca así la victoria de su partido y la importancia de estas elecciones para sus ciudadanos: "Hay motivos para buscar un nuevo espíritu de cooperación en la política sueca". El bloque de izquierdas ha conseguido con un margen mínimo y un resultado incierto a falta de contar las últimas papeletas y el voto exterior.

La ultraderecha, al menos de momento habría perdido la condición de segunda fuerza parlamentaria. El Partido Socialdemócrata ha sido la fuerza más votada en los últimos 100 años y en estas elecciones gana los comicios, pero con las peores cifras desde 1928, aunque se vería beneficiado por la subida de sus tres aliados.

Un triunfo clave

Todo un triunfo en el que han conseguido frenar el auge de las derechas que lleva varios años dominando Europa. El miembro del Consejo Regional de los Socialdemócratas, lo ha definido como el momento del cambio: "La gente quiere un cambio. Quieren un cambio, no quieren a este gobierno".

Les diferencian 20.000 votos

Las elecciones no han podido estar más igualadas. Aunque el partido Socialdemócrata ha ganado con una ligera ventaja, todo el bando de la izquierda suma 175 escaños, justamente los necesarios para poder gobernar con mayoría absoluta. Con el recuento tal y como está, el bando de derechas sumaría 174 escaños. A ambos bandos solo les separan 20.000 votos. Una diferencia mínima. El actual Primer Ministro y candidato por parte del partido conservador, Ulf Kristersson mantiene vivas las esperanzas de seguir al frente del país: "El resultado de las elecciones aún no es definitivo, pero los votantes ya han enviado un mensaje claro. Los tres partidos de izquierda no han logrado, una vez más, obtener la mayoría en el Parlamento sueco".

La extrema derecha pierde apoyos

Unas elecciones en las que la extrema derecha retrocede. Ha perdido apoyo por primera vez desde su ingreso en el parlamento en 2010. El miembro del partido de izquierda, John Hornqvist cree que la extrema derecha perjudica la unión del país y que este es un gran resultado: "Mucha gente, no solo aquí, sino también extranjeros, siente que Suecia ya no es un país para todos. Separan a las personas. Creo que eso tendrá mucha importancia".

La extrema derecha ya no es la segunda fuerza política en Suecia. Les adelanta el partido conservador del todavía primer ministro, Ulf Kristersson.

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