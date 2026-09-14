Zverev no considera a Alcaraz el mejor del mundo: "Creo que Sinner..."

Alexander Zverev conquistó este domingo su primer US Open y segundo Grand Slam tras terminar con el sueño de Ben Shelton y la afición local, que tendrá que seguir esperando para ver a uno de los suyos levantar el trofeo del US Open (el último fue Roddick en 2003).

El alemán, por su parte, despejó los fantasmas que todavía arrastraba de aquella final de 2020 ante Thiem que perdió pese a ganar los dos primeros sets y sacar para el título en el quinto parcial. Esta vez, Sasha no dio opción a Shelton, que tuvo un atisbo de remontada en el tercer set (5-7) pero que terminó cediendo con claridad en el cuarto (6-2). Tal era la concentración del alemán que no se dio cuenta de que había ganado...

El tenista de 28 años, ganador ya de dos Grand Slams en 2026 (Roland Garros y US Open), habló en rueda de prensa y respondió a una pregunta que le dejó pensando varios segundos, ¿eres el mejor tenista del mundo ahora mismo?

"Con Sinner lesionado y Alcaraz volviendo de lesión... soy el mejor del mundo"

"Hay que poner todo en contexto. Ahora mismo, con Jannik lesionado y Carlos volviendo de una lesión de cuatro meses, probablemente sí... pero con los dos sanos y jugando a su máximo nivel, quizás no", empezó diciendo Alexander.

"Con todos sanos, Sinner es el mejor, es así de simple"

El reciente ganador en Flushing Meadows siguió explayándose y dejó claro quién es el mejor del mundo en su opinión: "Hace cuatro meses cuando los dos estaban sanos... yo estaba perdiendo contra Sinner todo el rato. Con todo el mundo sano, Sinner está en lo más alto. Es así de simple", sentenció.

Tampoco es la primera vez que Zverev deja claro que para él el mejor es el tenista italiano. Por ejemplo, Sasha ha perdido 11 de los 15 partidos que ha disputado ante Jannik, es más, enlaza diez derrotas consecutivas ante el transalpino (no le gana precisamente desde los octavos de final del US Open 2023). Ante Carlos es otra historia ya que se ha impuesto en seis de los 13 enfrentamientos oficiales. No cabe duda que el murciano se le da mucho mejor.

Alexander, de 29 años, ya ha completado la mejor temporada de su carrera ganando Roland Garros y US Open, y eso que todavía restan dos Masters (Shanghái y París) y las ATP Finals, donde salió campeón en 2018 y 2021.