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Zverev conquista el US Open... ¡y no se entera! "Pensaba que íbamos 5-1"

El alemán tardó varios segundos en celebrar ante Shelton porque perdió la cuenta del marcador. Tras ganar su segundo Grand Slam, se reivindicó como "probablemente" el mejor tenista del momento.

Zverev se entera de que ha ganado el US Open

Zverev no se enteró de que había ganado la final del US Open ante Shelton | Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Alexander Zverev protagonizó una de las imágenes más curiosas del US Open justo después de proclamarse campeón. El alemán derrotó este domingo a Ben Shelton en la final, pero durante unos segundos actuó como si el partido todavía no hubiera terminado. El motivo era mucho más sencillo de lo que parecía: había perdido la cuenta del marcador.

Zverev se impuso al estadounidense por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en tres horas y 33 minutos para conquistar su segundo Grand Slam, después del Roland Garros logrado también esta temporada.

Sin embargo, después de ganar el último punto no hubo celebración inmediata. El alemán se preparó para continuar jugando y recibir el siguiente servicio de Shelton hasta que miró el marcador y comprendió que acababa de convertirse en campeón.

"Simplemente me olvidé del marcador, no hay mucho más que decir. Pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2", reconoció posteriormente.

Ni siquiera escuchó el "juego, set y partido"

El alemán explicó que estaba tan concentrado durante los últimos compases de la final que llegó a aislarse completamente de todo lo que sucedía a su alrededor.

"En ese momento estaba totalmente metido en el partido. No escuchaba nada de ruido. Estaba como en una especie de túnel en el que no oía absolutamente nada. Además, cuando el público hace tanto ruido es imposible escuchar a la juez de silla. No la oí decir 'juego, set y partido'".

Por eso, tras conseguir el punto definitivo, Zverev no cayó al suelo ni levantó inmediatamente los brazos. Simplemente se preparó para continuar el encuentro.

Solo después de echar un vistazo al marcador comprendió lo sucedido: "Sabía que le había hecho dos 'breaks', pero pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2, lo que, en cierto modo, me ayudó porque no me puse realmente nervioso al sacar para cerrar el partido. Simplemente me equivoqué al contar el marcador", insistió.

Un despiste que, paradójicamente, acabó ayudándole a evitar la presión de saber que estaba sirviendo para convertirse en campeón del US Open.

Segundo Grand Slam esta temporada

Superada la confusión, Zverev pudo celebrar uno de los mayores éxitos de su carrera. El alemán suma ya dos títulos de Grand Slam, ambos conquistados durante 2026 después de levantar también Roland Garros.

En Nueva York tuvo que superar a Shelton en una final de cuatro sets en la que el estadounidense consiguió reaccionar adjudicándose la tercera manga, pero Zverev respondió con contundencia en la cuarta para cerrar el título con un 6-2.

Un triunfo que refuerza además su posición en un circuito marcado actualmente por los problemas físicos de Jannik Sinner y el reciente regreso de Carlos Alcaraz después de cuatro meses lesionado.

Se reivindica como el mejor del momento

El alemán también fue preguntado por unas palabras de Shelton, quien le había definido como el jugador que más trabaja del circuito.

Zverev comparte esa valoración y considera que su carrera se ha construido mucho más desde el esfuerzo que desde unas condiciones naturales extraordinarias.

"No creo que sea el jugador con más talento en ningún sentido. No creo tener ese talento innato que Dios da a algunos jugadores. Creo que gran parte de mi tenis es fruto del trabajo duro, de muchas horas en la pista y de muchas horas en el gimnasio y corriendo", afirmó.

Ese trabajo le lleva a situarse actualmente incluso por encima del resto del circuito, aunque introdujo un importante matiz relacionado con Sinner y Alcaraz.

"Con Jannik Sinner lesionado y Carlos Alcaraz regresando de una lesión después de cuatro meses, ahora mismo, probablemente sea el mejor. Si los dos estuvieran sanos y en su mejor nivel, quizá no", reconoció Zverev.

"Jannik sigue estando por delante"

El alemán tampoco quiso aprovechar su título para proclamarse indiscutiblemente como el mejor tenista del mundo.

Preguntado por cuál sería la jerarquía con todos los grandes nombres del circuito en perfectas condiciones, colocó a Sinner por delante. "Si todo el mundo está sano, creo que Jannik sigue estando por delante. Es así de sencillo", añadió.

Zverev abandona Nueva York, en cualquier caso, con argumentos para reivindicarse. Ha conquistado su segundo Grand Slam de la temporada y el segundo de su carrera después de derrotar a Shelton en la final... aunque tardara unos segundos más de la cuenta en darse cuenta de que ya era campeón.

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