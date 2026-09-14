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Asesinan a una estudiante española de intercambio en México

La joven estudiaba en la Universidad de Granada y se encontraba en México realizando un intercambio. Las primeras investigaciones apuntan a que podría ser un feminicidio.

Imagen de esta semana de madres de víctimas de feminicidio y desapariciones en una manifestación de protesta en la mexicana Ciudad Juárez.

Investigan el asesinato de una estudiante española de intercambio en México | Agencia EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Una estudiante española de intercambio en México ha sido asesinada en el estado de Morelos. Las primeras investigaciones apuntan a que podría tratarse de un feminicidio, aunque las autoridades todavía están determinando si existieron razones de género.

Los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla. El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, comunicaba la noticia "tan lamentable" e informaba de que se trataba de "una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad". El fiscal agregó que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención y para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima. "Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (...) y les vamos a dar todo el apoyo".

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha identificado a la víctima como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años. Estudiante de la Universidad de Granada se encontraba en México realizando un intercambio. En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se porcesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONGs.

Desde la universidad han mostrado en un comunicado su "profunda indignación" y lamenta que haya sido "víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla". "La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española."

La UEAM ha reclamado además a la Fiscalía General de Morelos y a las autoridades competentes "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad" antes de hacer un llamamiento a "actuar con responsabilidad y sensibilidad" a la hora de abordar el caso e informar sobre lo sucedido.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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