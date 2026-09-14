La ultraderecha de AfD se dispara en Baja Sajonia y roza el 17% en las elecciones locales

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha dado un nuevo salto electoral en Alemania tras aumentar casi 12 puntos sus apoyos en las elecciones locales celebradas este domingo en Baja Sajonia, en el noroeste del país. La formación se sitúa así como tercera fuerza en una región donde tradicionalmente ha tenido menos respaldo que en el este.

Según una estimación de Infratest Dimap elaborada a partir de los resultados preliminares de los comicios municipales y de distrito, la Unión Democristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz se mantiene como la fuerza más votada, aunque pierde cuatro puntos y queda en el 27,7%.

El Partido Socialdemócrata (SPD) ocupa la segunda posición con un 24,5% de los votos, después de sufrir un descenso de 5,5 puntos. AfD alcanza el 16,5%, frente al 4,6% que había obtenido en las anteriores elecciones locales de la región.

Por detrás aparecen Los Verdes, con el 13,6%, La Izquierda, con el 5,9%, y los liberales, que logran un 3,6%.

El avance de AfD en el oeste

El resultado cobra especial relevancia por tratarse de Baja Sajonia, una región del oeste alemán donde AfD suele obtener peores resultados que en los estados orientales. La formación ultraderechista llega además a estos comicios apenas una semana después de su contundente victoria en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

En esos comicios, AfD consiguió el 43,8% de los votos, un resultado que podría permitirle formar por primera vez un Gobierno regional en un estado federado alemán.

Los resultados de Baja Sajonia eran seguidos con especial atención por su valor como termómetro del respaldo a la formación ultraderechista. La expectación aumenta además ante las elecciones regionales previstas para el próximo fin de semana en Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín.

Participación al alza

La participación también ha aumentado respecto a las anteriores elecciones locales. De los 6,3 millones de ciudadanos con derecho a voto en Baja Sajonia, al menos el 50,67% acudió a las urnas, unos siete puntos más que en 2022, aunque todavía queda por contabilizar el voto emitido por correo.

En Baja Sajonia, las autoridades consideran a la organización regional de AfD un caso comprobado de extremismo de derechas. La formación ha recurrido esta clasificación ante los tribunales.

De cara a las próximas citas electorales, los sondeos sitúan también a AfD como favorita en Mecklemburgo-Antepomerania. En Berlín, en cambio, las encuestas apuntan a una victoria de la candidata de izquierdas, mientras que AfD quedaría en tercera posición, por detrás de los democristianos.