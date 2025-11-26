Patrick Mouratoglou identifica la clave en las finales entre Alcaraz y Sinner en 2025

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han enfrentado en seis finales ATP a lo largo de 2025, tres de ellas fueron de grand slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open), dos de masters 1.000 (Roma y Cincinnati) y la de las Nitto ATP Finals. El murciano ganó cuatro de esos duelos (Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open), mientras que el italiano salió victorioso en Wimbledon y las Nitto ATP Finals. La rivalidad entre ambos jugadores ha marcado la tónica del año en el circuito, dejando pocos títulos para el resto de jugadores.

Esos pulsos entre Alcaraz y Sinner, a excepción de la final de Roland Garros, se han decantado de forma más o menos clara para alguno de los dos jugadores. El de San Cándido se mostró superior en Turín y en Londres, mientras que el jugador de El Palmar fue netamente mejor en Roma, Cincinanti y Nueva York. Solo la final de Roland Garros estuvo reñida casi hasta el último punto, con un desenlace brutal el el super tie break del quinto set (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2)) y con el murciano levantando tres bolas de partido en el cuarto set.

El saque, la clave en los duelos Alcaraz - Sinner a juicio de Patrick Mouratoglou

Patrick Mouratoglou, mítico entrenador francés de tenis y que ha entrenado a jugadores de la talla de Marcos Baghdatis, Jérémy Chardy, Grigor Dimitrov o Serena Williams, ha analizado las finales que han librado Alcaraz y Sinner a lo largo de esta temporada y ha llegado a una conclusión: el servicio es lo que marcó la diferencia en cada una de ellas, a excepción de lo ocurrido en Roland Garros. En su perfil de LinkedIn, Mouratoglou ha reflexionado sobre esos partidos y la clave que, a su juicio, decantó todas las finales.

"Una rivalidad construida sobre finales de majors en 2025: Roland Garros, Wimbledon, el US Open y ahora las Finales Nitto. Dos victorias cada uno. Cuatro escenarios enormes. Pero cuatro partidos muy diferentes", comienza analizando el mítico entrenador francés.

"Excepto por la final de Roland Garros, que fue increíblemente cerrada, las otras tres fueron más unilaterales. En Wimbledon, Sinner fue claramente mejor. En el US Open, Carlos fue claramente mejor. En las Nitto ATP Finals, Sinner volvió a ser claramente mejor. La pregunta es: ¿Por qué?", se pregunta Patrick Mouratoglou.

Y es aquí cuando el entrenador francés da la clave que marcó todas las finales entre Sinner y Alcaraz: el servicio.

"El saque lo decidió todo. Lo que destacó esta semana en Turín es sencillo: Sinner sacó a un nivel completamente diferente, el mejor de todo el torneo. Y no solo el saque en sí, sino el saque +1, el tercer golpe y la capacidad de tomar el control de inmediato", apunta Patrick Mouratoglou.

"En el US Open, el saque de Carlos marcó la diferencia. Después de esa final, si me hubieras preguntado quién tenía el mejor saque, habría dicho: 'Alcaraz'. ¿Hoy, después de Turín? No hay debate: Sinner tiene el mejor saque en este momento", analiza el entrenador francés.

Para terminar su análisis, Patrick Mouratoglou recuerda lo que ocurrió en la bola de set que tuvo a su favor Carlos Alcaraz en la primera manga de la final de las Nitto ATP Finals frente a Jannik Sinner.

"Y luego viene la mentalidad. Hay un momento que lo explica todo. Punto de set en su contra en el primer set. Segundo servicio. Jannik golpea a 187 km/h a la esquina, puro riesgo. Después del partido, dijo: 'Tenía tres opciones. Elegí la más arriesgada. Si tenía que perder el set, tenía que perderlo en mis términos'. Esta es la mentalidad de élite. La mentalidad que necesitas para ganar estas finales. Y es exactamente lo que aprendió después del US Open", concluye Patrick Mouratoglou.