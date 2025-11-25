Ocho días sin pistas sobre el paradero de Clotilde, desaparecida en Lalín (Pontevedra)

Lo último que se sabe de Clotilde es que el pasado lunes, a primera hora de la tarde, caminaba por la carretera nacional N-525, cerca de una gasolinera, porque así lo recoge la cámara de seguridad. Pero después...nada. Tan solo incertidumbre sobre dónde habrá ido a parar la mujer, que padece Parkinson y tiene problemas de movilidad y episodios de desorientación. Su teléfono móvil está apagado desde entonces, por lo que resulta imposible geolocalizarla.

Una rápida actuación de los servicios de emergencias

La alerta saltó el lunes 17 por la noche, cuando el marido de Clotilde llegó a casa de trabajar y vio que su esposa no estaba. Tras confirmar con varios familiares que no se encontraba con ellos, avisó de inmediato a los servicios de emergencia, que en cuestión de minutos se organizaron para buscarla.

Tras una noche difícil, en la que Emergencias de Lalín y Guardia Civil trabajaron sin descanso de forma conjunta, el martes aumentó el operativo de búsqueda, uniéndose numerosos vecinos de la zona a participar en las batidas, así como miembros de Protección Civil de Lalín, Rodeiro, Agolada y Vila de Cruces.

También se sumaron a estas labores los drones del grupo de apoyo logístico de la AXEGA (Axencia Galega de Emerxencias) y de la unidad Pegaso de la Guardia Civil, así como un helicóptero, y los perros de la unidad de búsqueda de la ONG IAE (Intervención, Ayuda y Emergencias).

Un gran trabajo en equipo que, tal y como nos explica el jefe de Emergencias de Lalín, Víctor Blanco, aún no ha llevado a ningún hallazgo. Tampoco se ha conseguido prácticamente nada con el seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona. Tan solo puede verse a Clotilde en la cámara de la gasolinera.

La búsqueda no para

"Se han suspendido lo que son las batidas entre vecinos, pero la búsqueda profesional continúa", nos aclara Víctor, explicando que "las zonas a las que por distancia hubiese podido llegar con su limitación de movilidad ya están batidas, por lo que vamos peinando nuevos caminos de fácil acceso, buscando por los lados por si hubiese buscando donde refugiarse".

Uno de los lugares donde han buscado es en las zonas donde se pueden encontrar castañas, ya que a Clotilde le encantan, y en sus paseos diarios, en los que no suele seguir un rumbo fijo, siempre se parar a recoger alguna.

Una situación atípica

Víctor apunta a que es una situación "bastante atípica": "tenemos mucha experiencia en la búsqueda de desaparecidos, pero la mayoría de las veces afortunadamente no llega ni a la prensa, porque se encuentran enseguida".

Aún así confían en encontrarla pronto. Mientras tanto, su entorno más cercano ha pedido a la opinión pública que deje de especular con las razones de la desaparición de la mujer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.